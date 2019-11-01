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01 Kasım 2019 Cuma 16:39:17 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 16:41:41

ABD’nin skandal kararına tepkiler devam ediyor! İşte o mektup...

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye’deki terör koridoru yok edilince ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Türkiye düşmanları intikam almak için harekete geçti. ABD Temsilciler Meclisi, Demokrat vekil Adam Schiff tarafından hazırlanan sözde "Ermeni soykırımı" karar tasarısını kabul etti. S Bilişim Danışmanlık ise skandal karar sonrası ABD Temsilciler Meclisi’ne mektup yolladı.

Aksam.com.tr

Siyasi Analist Serdar Sement, S Bilişim Danışmanlığın skandal karar sonrası ABD Temsilciler Meclisi’ne yolladığı mektup hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Siyasi Analist Serdar Sement, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen sözde “Ermeni soykırımı” karar tasarısının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sement, “Kongre aldığı bu karar tasarısıyla ABD ve Türkiye arasında varılan mutabakatı reddetti.” ifadelerini kullandı.

“TEMSİLCİLER MECLİSİ PENCE VE POMPEO’NUN İMZALARINI YOK SAYDI”

ABD’lilerin konuları tartışma tekniği üzerinde ele aldığını belirten Serdar Sement, “Amerikalılar tartışma tekniği konuyu bir, iki veya üç merkez altında toplamayı usul etmişler, dağınık tartışmayı görür görmez mental olarak itiyorlar. Parlamenterlerin neredeyse tamamı danışmanlık firmalarıyla gizli müsteşarlıkla çalışıyorlar.” dedi.

Mektuptan: “Her Parlamento, milletinin gelecekte aşikâr iyiliğinin peşindedir. Değilse, kendini inkâr etmiştir. Gelecek bilinip tam-belirlenemediğinden, kapsayıcı ve bağlayıcı işleyişte her Parlamento, akıl ve makulün mevziinde kalmalıdır.

Gelecekte aşikâr iyilik, ancak, gelecekte var olacak ve hareket edebilecek gerçeklikle mümkündür. Geçmişte olmuş ya da olmamışı Parlamento eliyle değiştirmek, ne mümkün ne de gelecekte iyilik üretir.”

“GÜVENLİ BÖLGE MUTABAKATINI AĞIR TAHRİP ETTİ”

ABD Temsilciler Meclisi’nden karar tasarısının Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat sürecini reddettiğine dikkat çeken Sement, “Kongre 29 Ekim’de almış olduğu kararla, 17 Ekim’de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’ye gelerek mutabakat için attığı imzayı reddetmektedir. ABD tarafı mutabakatı ağır tahrip etti.” şeklinde konuştu.

Mektuptan: “Parlamento kararlaştırmaları sadece bugün var olup gelecekte olabileceklerle sınırlıdır. Ötesi, olmayana dayanakla aklı ve makulü rettir. Parlamento, milletinin irade ve sağduyusunu hayata geçirtmek için pek ihtiyatlı olmalıdır. Aklı ve makulü dışlayabilen perakendeci çıkarlarla geçici hırsların esiri değil.

Parlamentoyu gerçekten kurum haline getiren, tam-aleniyet ve eksiksiz-müzakereciliğidir. Tam-aleniyet; olanı kati bilmek, açıklıkla ortaya koyabilmektir. Eksiksiz-müzakere; olanın alacağı hali kestirmeye dönük tüm görüşlerin serbestçe ifadesidir.”

“ABD ANAYASALIN TEMEL ESASLARI REDDETTİ”

S Bilişim Danışmanlığın skandal karar sonrası ABD Temsilciler Meclisi’ne yolladığı mektuptan dikkat çeken bölüm:

Mektuptan: “Ermeni soykırım iddialarını kabullenir, Türkiye’ye ekonomik yaptırım öngörürken hangi açık delilleri ortaya koydunuz, seçik görüşleri tartıştırdınız, müzakere ettirdiniz? Kendi kurum kurucu aklını, anayasal en temel esasları reddeden işleyiştesiniz.

Kısmi-geçici çıkarlarınız, politik hırslarınız, sadece göz ve vicdanlarınızı karartmadı. Millet Anayasal iradesini, sağduyusunu, kurum akıl ve işlevselliğini reddettiniz.”

(AA)

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