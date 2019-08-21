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21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:30:46 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:20:12

ABD’nin Danimarka eski büyükelçisi Gifford, Trump adına Grönland halkından özür diledi: Çocuk gibi davranıyor

ABD’nin eski Danimarka Büyükelçisi Rufus Gifford, ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı satın almak istemesinden dolayı Danimarka ve Grönland halkından özür diledi. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Gifford, “Söylenecek söz yok. Tıpkı bir çocuk gibi davranıyor, istediğini alamayınca aşağılamaya başlıyor.” dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma talebi, içeriden ve dışarıdan pek çok kişinin tepkisini çekmeye devam ediyor. Danimarka’nın “Grönland’ın satılık olmadığını” açıklamasına sinirlenen Trump’ın planlanmış Danimarka ziyaretini ileri bir tarihe ertelemesi, bardağı taşıran son damla oldu.

2013’ten 2017’ye dek ABD’nin Danimarka Büyükelçiliği görevini yürüten Rufus Gifford, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak ABD halkı adına Danimarka ve Grönland halkından özür diledi. Kelimelerin kifayetsiz kaldığını ifade eden Gifford, “Söylenecek söz yok. Çok üzgünüm Danimarka. Çok üzgünüm Grönland.” dedi.

Açıklamasının devamında, “Aslında söylenecek birkaç şey var.” diyen Rufus Gifford, şu ifadeleri kullandı:

“(ABD Başkanı Trump) Danimarka Kraliçesi’nden bir devlet ziyareti için davet talebinde bulundu. Kraliçe kendisini davet etti, o da daveti kabul etti. Haftalardır sarayda kendisini bekliyorlar. Danimarkalılar ve Grönlandlılar, (Trump’ın) saçma projesini reddedince bütün Krallık’ı aşağılamaya başladı. Tıpkı bir çocuk gibi.”



NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, danışmanları ile ABD’nin Grönland’ı satın alıp alamayacağını tartıştığını yazmıştı. Associated Press ajansı da Trump’ın Grönland’ı satın alma konusunun ABD’nin üst düzey makamlarınca müzakere edildiğini aktarmıştı.

Bu bilgilerin basına yansımasından sonra konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Grönland Dışişleri Bakanlığı, “İş yapmaya hazırız, ancak satılık değiliz.” ifadelerine yer vermişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise ABD’nin Grönland’ı satın alma fikrini “absürt” olarak yorumlamıştı. Buna içerleyen ABD Başkanı Trump ise, “Danimarka Başbakanı Frederiksen’in Grönland’ın satışı konusunda istişare etmekle ilgilenmediğine dair yorumlarına dayanarak, iki hafta sonra yapılması planlanan toplantımızı başka bir zamana erteliyorum.” açıklamalarında bulunmuştu.

 

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