ABD, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına da kapıyı kapattı

Daha önce Somali ve Libya vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren ABD’nin, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına “kalıcı oturum izni" imkanı veren vizeleri askıya alması halkın ve hükümetlerin tepkisine yol açtı.

Karar sonrası açıklama yapan Eritre yönetimi, dostane olmayan karar sebebiyle şaşkınlığa uğradıklarını ve bunun ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini mbelirtti.

Washington merkezli uluslararası mülteci hakları kuruluşu Refugees International alınan kararın göçmen ve mülteci karşıtı politikalar modelinin bir parçası olduğunu ifade ederek, dil ve dine dayanarak yapılan ayrımcılığın ABD yasalarına aykırı olduğunu açıkladı.

- “Halk cezalandırılmamalı”

Nijerya’nın eski Devlet Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar, tepkisini sosyal medya üzerinden göstererek, ABD’deki siyahi doktorların yüzde 77’sinin Nijeryalı olduğunu ve Afrikalıların ABD’nin kalkınmasına olumlu katkıda bulunduğunu hatırlattı.

Abubakar, “Nijerya yönetiminin eksiklikleri ve derin hataları olabilir ama bunlar için Nijerya halkı cezalandırılmamalı.” diye konuştu.

Nijerya’nın başkenti Abuja’da ABD vizesine başvurmak için sıra bekleyen Mike Akumaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını eleştirerek normal vize almakta dahi zorlandıklarını söyledi.

Akumaba, "Bizi mülakata çağırıyorlar ama birkaç soru sorduktan sonra diskalifiye ediyorlar. Bu sabah yaklaşık 25 kişi mülakata girdi ama bir kişiye bile vize verilmedi." dedi.

Sorunun çözülmesi için Nijerya hükümetinin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Akumaba, kısıtlama kararının Nijeryalıları zor durumda bıraktığını dile getirdi.

ABD Büyükelçiliğinde çalışan ve ismini vermek istemeyen bir personel ise "Eskiden çok vize veriliyordu ama artık her 100 kişiden sadece 10’u vize alabiliyor." dedi.

- Nijerya komite kuracak

Öte yandan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ABD'nin Nijerya'ya yönelik vize kısıtlamasına dair bir komite kurulması emrini verdi.

İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola başkanlığında kurulacak komitenin ABD hükümeti ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL ile ortak çalışması planlanırken Nijerya'ya yönelik vize yasağının nedenleri araştırılacak.

(AA)