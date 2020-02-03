  • Bist 100
    119289
  • Dolar
    5,9846
  • Euro
    6,6244
  • Altın
    303,3780
İstanbul
0 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak uyardı: ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir Irak uyardı: ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Çin açıklaması: Durdurma kararı aldık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Çin açıklaması: Durdurma kararı aldık
Yaşlıya, engelliye, muhtaça devlet desteği! Yaşlı, muhtaç, engelli aylıkları ne kadar oldu? Yaşlıya, engelliye, muhtaça devlet desteği! Yaşlı, muhtaç, engelli aylıkları ne kadar oldu?
Evlilik bitiren çıplak fotoğraf skandalı: Sevgilisinin kardeşi Bezos'a dava açtı Evlilik bitiren çıplak fotoğraf skandalı: Sevgilisinin kardeşi Bezos'a dava açtı
Cezaları belli oldu Yasak aşkıyla birlikte 8 aylık bebeğini defalarca bıçaklayıp kafasını kesmişti! Cezaları belli oldu Cezaları belli oldu Yasak aşkıyla birlikte 8 aylık bebeğini defalarca bıçaklayıp kafasını kesmişti! Cezaları belli oldu
Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu Buzla kaplanan Susuz Şelalesi fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu
İstanbul'da kar bekleniyor İstanbul'da kar bekleniyor
ABD, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına da kapıyı kapattı ABD, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına da kapıyı kapattı
YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe! YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe!
Bu kareler yardım kampanyasına ilham verdi Bu kareler yardım kampanyasına ilham verdi
Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Irak’ta 2003’de kaldırılan zorunlu askerlik geri geliyor Irak’ta 2003’de kaldırılan zorunlu askerlik geri geliyor
İstanbul'da Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun, açılışı gerçekleşti İstanbul'da Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun, açılışı gerçekleşti
AK Parti'den Rusya'ya yalanlama: Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. AK Parti'den Rusya'ya yalanlama: Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir.
MSB: Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak MSB: Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak
Antalya'da korkutan görüntü: 2 yarasa ölü bulundu Antalya'da korkutan görüntü: 2 yarasa ölü bulundu
Antalya'da korkutan görüntü: 2 yarasa ölü bulundu Antalya'da korkutan görüntü: 2 yarasa ölü bulundu
Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına İslam İşbirliği Teşkilatı da 'ret' dedi Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına İslam İşbirliği Teşkilatı da 'ret' dedi
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Sürekli temas halindeyiz, Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir Rusya'dan Türkiye açıklaması: Sürekli temas halindeyiz, Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir
İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis cezası verildi İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis cezası verildi
Darbeci Hafter milisleri Trablus'ta bir mahalleyi vurdu Darbeci Hafter milisleri Trablus'ta bir mahalleyi vurdu
Schengen vizesine 20 avro zam geldi Schengen vizesine 20 avro zam geldi
Tanımadığı şahsı döverek öldürdü! Tanımadığı şahsı döverek öldürdü!
Kardeşi gönderdi, tarlasına ekti! Şimdi siparişlere yetişemiyor Kardeşi gönderdi, tarlasına ekti! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Şubat 2020 Pazartesi 14:30:15 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 14:32:33

ABD, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına da kapıyı kapattı

Somali ve Libya vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren ABD, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına da kapıyı kapattı

Daha önce Somali ve Libya vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren ABD’nin, Nijerya, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına “kalıcı oturum izni" imkanı veren vizeleri askıya alması halkın ve hükümetlerin tepkisine yol açtı.      

Karar sonrası açıklama yapan Eritre yönetimi, dostane olmayan karar sebebiyle şaşkınlığa uğradıklarını ve bunun ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini mbelirtti.       

Washington merkezli uluslararası mülteci hakları kuruluşu Refugees International alınan kararın göçmen ve mülteci karşıtı politikalar modelinin bir parçası olduğunu ifade ederek, dil ve dine dayanarak yapılan ayrımcılığın ABD yasalarına aykırı olduğunu açıkladı.      

- “Halk cezalandırılmamalı”      

Nijerya’nın eski Devlet Başkan Yardımcısı Atiku Abubakar, tepkisini sosyal medya üzerinden göstererek, ABD’deki siyahi doktorların yüzde 77’sinin Nijeryalı olduğunu ve Afrikalıların ABD’nin kalkınmasına olumlu katkıda bulunduğunu hatırlattı.      

 Abubakar, “Nijerya yönetiminin eksiklikleri ve derin hataları olabilir ama bunlar için Nijerya halkı cezalandırılmamalı.” diye konuştu.      

Nijerya’nın başkenti Abuja’da ABD vizesine başvurmak için sıra bekleyen Mike Akumaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin kararını eleştirerek normal vize almakta dahi zorlandıklarını söyledi.      

Akumaba, "Bizi mülakata çağırıyorlar ama birkaç soru sorduktan sonra diskalifiye ediyorlar. Bu sabah yaklaşık 25 kişi mülakata girdi ama bir kişiye bile vize verilmedi." dedi.      

Sorunun çözülmesi için Nijerya hükümetinin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Akumaba, kısıtlama kararının Nijeryalıları zor durumda bıraktığını dile getirdi.      

 ABD Büyükelçiliğinde çalışan ve ismini vermek istemeyen bir personel ise "Eskiden çok vize veriliyordu ama artık her 100 kişiden sadece 10’u vize alabiliyor." dedi.      

- Nijerya komite kuracak      

Öte yandan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ABD'nin Nijerya'ya yönelik vize kısıtlamasına dair bir komite kurulması emrini verdi.      

İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola başkanlığında kurulacak komitenin ABD hükümeti ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL ile ortak çalışması planlanırken Nijerya'ya yönelik vize yasağının nedenleri araştırılacak.  

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ