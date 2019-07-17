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ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı

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17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:15:58 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:17:34

ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı

ABD, Rohingya Müslümanlarına yargısız infaz uygulamaktan sorumlu tuttuğu Burma olarak da bilinen Myanmar Ordusu’nun Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve diğer komutanların ABD’ye girişini yasakladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Myanmar Ordusu Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing’ın vekili Soe Win ve diğer iki üst düzey komutan ve ailesinin ABD'ye girişini yasakladı. Myanmar’da Müslüman azınlığa katliam yapılması sebebiyle uygulamaya konulan yaptırımla, Than Oo ve Aung Aung’ın tuğgeneral olduğu belirtildi. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’da Rohingyalı temsilcilerin de katıldığı din hürriyeti konulu uluslararası toplantı sırasında açıklama yaptı. Pompeo, "Burma hükümetinin insan hakları ihlalleri ve katliamlarından sorumlu olanları hesaba çekmek için harekete geçmemesinden endişe duyuyoruz. Burma ordusunun insan hakları ihlalleri ve işkencelerinin ülke genelinde sürdüğünü haber alıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Pompeo Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing’in 2017 yılında Myanmar’da Müslüman soykırımı yapan askerlerin serbest bırakılma emrini verdiğini söylemesinin buna bir örnek olduğunu söylemişti. 

Myanmar ordu sözcüsü Tuğgeneral Zaw Min Tun, bu suçlamayı reddederek, “Şu anda, detaylı bir inceleme yapan bir soruşturma komitemiz var. Bunları dikkate alıp değerlendirmeliler” dedi. 

MYANMAR BAŞBAKANI'NDAN ORDUNUN YETKİLERİNİ AZALTACAK ANAYASA TEŞEBBÜSÜ 

Myanmar Başbakanı Aung San Suu Kyi ise ordunun yönetimdeki etkisini azaltmak için anayasa değişikliği önerisinde bulundu. Myanmar’ın en büyük şehri Yangon’da halk, başbakanın bu teşebbüsüne destek gösterisi yaptı.Ordunun yönetimdeki yetkisinin sınırlandırılmasından yana olan göstericiler “2008 anayasası değişsin” yazılı şapkalar takarak başbakana destek yürüyüşü yaptı. 

Aung San Suu Kyi’nin iktidardaki Demokrasi İçin Milli Birlik Partisi, değişikliği veto edeceklerini söyleyen asker parlamenterlere rağmen ordunun yönetimdeki etkisini azaltacak girişimde ısrar ediyor. 
Onlarca yıl süren askeri yönetimin ardından 2016’da seçimle göreve gelen Nobel ödüllü Suu Kyi, anayasa gereği hükümeti ordunun katılımıyla birlikte yönetmek zorunda kaldı. 

Önceki askeri yönetim tarafından hazırlanan anayasaya göre milletvekillerinin 4’te birini Genelkurmay Başkanı belirliyor. İçişleri, Savunma ve Sınırları Kontrol bakanlarını da yine Genelkurmay Başkanı belirliyor. Askeri anayasa, yabancıların çocuklarının ya da yabancılarla evli olanların cumhurbaşkanı olamayacağı maddesiyle Suu Kyi‘nin Cumhurbaşkanı olmasını da engelliyor. Suu Kyi’nin vefat eden İngiliz eşi Michael Aris’ten iki oğlu bulunuyor. 

Budistler ve askerler ise anayasanın değişmesine karşı çıkıyor. Anayasa değişikliğine karşı olan başka bir grup da değişikliği protesto etmek için gösteriler yaptı. 

Partiler anayasa değişliği için Pazartesi günü meclise tekliflerde bulundu. Bu tekliflerin neler olduğu henüz kamuya açıklanmadı. NLD Partisi Milletvekili Nay Phone Latt, partisinin askeri hükümetteki milletvekili sayısının yüzde 25 yerine yüzde 15’e indirilmesini, bunun uygulanmasına 2021 yılında başlanmasını istediğini söyledi. NLD mecliste en çok sandalyeye sahip parti konumunda bulunuyor. Anayasa değişikliği için meclisin yüzde 75’inin desteğinin gerektiği belirtildi. 

İHA

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