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16 Mart 2020 Pazartesi 00:21:08 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 00:51:10

ABD Merkez Bankası (Fed),faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.

Fed, 100 baz puanlık faiz indirimine giderek fonlama faizini yüzde 0 - 0.25 aralığına çekerken, tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artırma taahhüdünde bulundu.

Koronvirüs salgınına karşı ABD ekonomisine tampon oluşturmaya çalışan politika yapıcılar en son 3 Mart Salı günü acil toplanarak 50 baz puan faiz indirimine gitmişti.

5 MERKEZ BANKASIYLA KOORDİNELİ ÇALIŞACAK

Ayrıca bankalara 90 gün süre ile reeskont penceresinden borçlanma imkanı tanırken, rezerv karşılık oranlarını sıfıra indirmek gibi bazı ek tedbirler alan Fed, swap hatlarıyla küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için beş merkez bankasıyla koordine çalışacak.

Fed'in açıklamasında, "Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) açıklamasında "Fed, ekonominin son olayların etkisini atlatttığı ve istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yöneldiğine ikna olana kadar faizleri sıfıra yakın tutacak. Bu adım, ekonomik faaliyetler, güçlü iş gücü piyasası koşulları ve enflasyonun Komite'nin yüzde 2 simetrik hedefine dönmesi konusunda destekleyici olacaktır." dendi.

Renaissance Macro Research LLC ABD ekonomik araştırma birimi yöneticisi Neil Dutta, "Fed sağlık kriziyle mücadele edemez, ancak kriz yatıştığında yardım eli uzatabilir." dedi.

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