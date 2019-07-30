ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu

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ABD ile Meksika arasındaki sınır, Kaliforniyalı iki profesörün kurduğu tahterevalli ile birbirine bağlandı. Sınırın iki tarafındaki çocuklar, birlikte oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.



Söz konusu projenin, Kaliforniya Üniversitesi’nde mimarlık profesörü olan Ronald Rael ile San Jose Eyalet Üniversitesi’nde tasarım alanında doçentliği bulunan Virginia San Fratello’nun 2009 yılında ABD ile Meksika arasında kurmayı tasarladıkları “Tahterevalli Duvar” fikri ışığında hayata geçirildiği aktarıldı.

İki ülke sınırına kurulan Tahterevalli Duvar ile “insanlar birbirlerinden ayrılmış olsalar bile, birlikte olabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri” mesajının verilmek istendiği belirtildi.

Aradan geçen on yılın ardından hayata geçirilebilen Tahterevalli Duvar projesine ilişkin görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşan profesör Ronald Rael, “Benim ve meslektaşım Virginia’nın kariyerimizdeki en olağanüstü işlerden biri olan 2009 yılındaki Tahterevalli Duvar; eğlence, keyif ve birliktelikle dolu bir etkinlik aracılığıyla hayata geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Tahterevalli Duvar, ABD gündeminde geniş yer tutan göçmenlik meselesinin şiddetle tartışıldığı bir dönemde hayata geçirildi. İki ülke sınırına dev bir duvar inşa etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ülkeye alınmamasına ilişkin ABD kurumlarına çağrıda bulunmuştu.