  • Bist 100
    100278
  • Dolar
    5,6940
  • Euro
    6,2924
  • Altın
    276,7800
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sosyal tesislerde tosta ayrana yüzde 20 zam! Sosyal tesislerde tosta ayrana yüzde 20 zam!
Anneleri, babaları tarafından öldürülen 3 çocuk haykırdı: O adamı asın Anneleri, babaları tarafından öldürülen 3 çocuk haykırdı: O adamı asın
Makam aracı diye kamyonetleri sergiledi Makam aracı diye kamyonetleri sergiledi
Gezi terörünün baş aktörlerindendi... İBB yönetimine atandı Gezi terörünün baş aktörlerindendi... İBB yönetimine atandı
Bodrum'da oltaya takıldı, görenleri şaşırttı Bodrum'da oltaya takıldı, görenleri şaşırttı
BM Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek BM Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek
ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor
Fransa'dan İran'a 'nükleer anlaşmaya uyun' çağrısı Fransa'dan İran'a 'nükleer anlaşmaya uyun' çağrısı
Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
'Yerli ve milli' mısır çeşitleri tanıtıldı 'Yerli ve milli' mısır çeşitleri tanıtıldı
Çinlilerin kiraz ve siyah incire ilgisi artıyor Çinlilerin kiraz ve siyah incire ilgisi artıyor
Yeniden güç artırdı! Ölü sayısı artabilir Yeniden güç artırdı! Ölü sayısı artabilir
HDP'ye isyan gün geçtikçe büyüyor HDP'ye isyan gün geçtikçe büyüyor
Haftanın son gününde gözler Dolar'da! Haftanın son gününde gözler Dolar'da!
Euronews ve Halk TV'den inanılmaz Yenikapı yalanı! 'Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu' fotoğrafını 'Yenikapı' fotoğrafı diye verdiler Euronews ve Halk TV'den inanılmaz Yenikapı yalanı! 'Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki araç kuyruğu' fotoğrafını 'Yenikapı' fotoğrafı diye verdiler
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! 2020'de emeklinin bayram ikramiyesi... Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! 2020'de emeklinin bayram ikramiyesi...
Haftada üç kez mantar yemek prostat kanseri riskini azaltıyor Haftada üç kez mantar yemek prostat kanseri riskini azaltıyor
Prof. Dr. Levent Öztürk: Çocuklar yatma saatine yakın parlak ekrandan uzak durmalı Prof. Dr. Levent Öztürk: Çocuklar yatma saatine yakın parlak ekrandan uzak durmalı
Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı
Sadece sebze yemek inme riskini artırıyor Sadece sebze yemek inme riskini artırıyor
Aile hekimine muayene olanların sayısı yüzde 5 arttı Aile hekimine muayene olanların sayısı yüzde 5 arttı
Uzmanından 'omurilik yaralanması' uyarıları Uzmanından 'omurilik yaralanması' uyarıları
Meteoroloji'den bu iller için yağış uyarısı Meteoroloji'den bu iller için yağış uyarısı
Polisten "Değnekçi" operasyonu Polisten "Değnekçi" operasyonu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 08:41:12 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 08:42:02

ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor

ABD’de medya ve azınlıklar üzerine yapılan bir araştırmaya göre, medya, en sık ve olumsuz haberleri Müslüman azınlık hakkında yapıyor.

ABD’de medya ve azınlıklar üzerine yapılan bir araştırmaya göre medyanın, en fazla olumsuz haberleri Müslüman azınlık hakkında yaptığı belirlendi.

Vermont eyaletindeki Middlebury Koleji bünyesindeki Azınlıkların Medya Portreleri Projesi Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmada, ABD’de yayın yapan 4 ulusal gazetenin 2018'de azınlıklar üzerine yaptığı haberler ele alındı.

New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ve USA Today gazetelerinde Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikan, Hispanik, Yahudi ve Müslüman grupların geçtiği haberler incelendi.

Toplam 26 bin 626 makalede, 9 bin 32 ile en fazla Müslümanlar haberlere konu edilirken, 6 bin 499 defa Afrikalı Amerikanlardan ve 5 bin 980 defa da Yahudilerden bahsedildiği görüldü.

Müslümanlar en fazla olumsuz haber yapılan grup

Araştırmacılar, her bir makalenin azınlıklar hakkında ne kadar olumlu ya da olumsuz olduğu konusunda sıfır noktasını baz alarak puanlama tablosu oluşturdu.

Müslümanlar, eksi 0,70 ile en fazla olumsuz haber yapılan grup çıkarken, eksi 0,12 ile Hispanikler ikinci sırada yer aldı.

Tabloda, Afrikalı Amerikan ve Yahudiler eksi 0,05’te kalırken, Asyalı Amerikalıların puanlaması ise artı 0,10 olarak tespit edildi.

Proje Başkanı Erik Bleich, bulgularda çıkan farkların çok şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Diğer gruplarla karşılaştırınca Müslümanlar olumsuz haber konusunda çok ileride.” ifadesini kullandı.

Müslümanlarla ilgili haberlerin yüzde 92’sinin ABD dışındaki bölgelere atıfta bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada, şiddetli çatışma ve "İslamcı" gruplara ilişkin dış olayların Müslümanları kapsayan haberlerde en büyük olumsuzluk faktörü olduğunun da altı çizildi.

Müslümanlar kültür haberlerinde geride

Kültür ve eğitim kapsamlı haberlerin siyasi haberlerden çok daha fazla olumlu değerlendirildiği belirtilen araştırmada, Müslümanların ise bu alanda öne çıkmadığı veya çıkarılmadığına işaret edildi.

İncelenen makalelerde, kültür alanında Müslümanlardan sadece yüzde 21 oranında bahsedilirken, siyasi alanda ise yüzde 84 bahsedildiği görüldü.

Araştırmada, “Bütün azınlıkların yer aldığı, kültür, eğitim, iç politika gibi alanlarda Müslümanların yaşamına nispeten daha az dikkat çekmekle gazeteler, okurlarının, Müslümanları ana akım Amerikan toplumunun bir parçası olarak görmelerini zorlaştırabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Araştırmacılar ayrıca, Müslümanların haber yapıldığı makalelerde İslamofobi ve İslam karşıtlığı eleştirilerinin sadece yüzde 2 oranında geçtiğini kaydederken, Yahudilerle ilgili makalelerde ise antisemitizmin yüzde 17 oranında kullanıldığının altını çizdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ