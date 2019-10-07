ABD’li general: Bölgede Türkiye’nin dediği oldu
Başkan Erdoğan’ın emri doğrultusunda Suriye'ye operasyon hazırlığını tamamlayan Türk ordusunun hamleleri hakkında konuşan ABD’li general, "bölgede Türkiye’nin dediği oldu" yorumunda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için Suriye-Türkiye sınırındaki bölgeye harekat düzenlemeye hazırlanıyor.
ABD BİRLİKLERİ GERİ ÇEKİLDİ
Başkan Erdoğan'ın duyurduğu, Fırat'ın doğusundaki teröristleri etkisiz hale getirmeye hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştireceği operasyon, ABD basınında geniş yankı buldu. Harekat öncesinde bölgedeki YPG terör üslerinde görev yapan Amerikan askerleri, Başkan Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen konuşmalardan sonra Beyaz Saray'ın talimatıyla geri çekilmeye başladı.
"TÜRKİYE ÖYLE YA DA BÖYLE OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRECEK"
ABD’li televizyon kanalı FOX News’a konuşan emekli general Malcolm Bradley Frost, Türkiye’nin bölgeye gerçekleştireceği operasyonun kesin olduğunu duyurdu.
Türkiye’nin Suriye operasyonunu değerlendiren Frost, "Erdoğan, Suriye’den birliklerimizin çekilmesinin emrini verdi, bu da demek oluyor ki bu hamlenin bölgedeki güvenlik seviyesini artıracağını düşünüyor. Sonuç olarak bu karar blöf olsa da olmasa da Türkiye’nin Suriye’ye bir operasyon gerçekleştirmeye yönelik harekete geçtiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
(Ensonhaber)
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