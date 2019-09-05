ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı.

Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin´in Nusaybin ilçesinden görüntülenen 200 araçlık konvoyda, kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

(DHA)