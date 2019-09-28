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28 Eylül 2019 Cumartesi 07:18:13 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 07:19:39

ABD Kongresi Pompeo'yu 'Ukrayna' konusunda ifadeye çağırdı

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın Ukrayna görüşmesine ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırdı.

Temsilciler Meclisinin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri, Bakan Pompeo için ayrı ayrı ifade çağrısında bulundu.

Her üç komite de Pompeo'nun, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bazı belgeleri kendilerine teslim etmemesi dolayısıyla bu yola başvurduklarını belirtti.

Komitelerden yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'ya 9 Eylül'de gönderilen mektuplarda Ukrayna görüşmesine ilişkin belgeleri 16 Eylül'e kadar teslim etmesi talebinin iletildiği ancak Pompeo'nun bu talebe yanıt vermediği kaydedildi.

Ardından pazartesi günü Pompeo'ya yeniden mektup yollandığı ancak bu taleplere de Dışişleri Bakanlığından herhangi bir yanıt alınmadığı ifade edildi.

Bunun üzerine Pompeo'yu Kongrede ifade vermeye çağırmaya karar veren üç komite başkanı, Ukrayna konusunda Trump yönetiminin şeffaf davranmadığını savunuyor.

- Trump'a azil soruşturması

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, 20 Eylül Cuma, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturmasını başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmede Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini savunarak, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

AA

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