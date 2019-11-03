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03 Kasım 2019 Pazar 08:20:58 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 08:27:51

ABD Kamışlı'da yeni askeri mü kuruyor?

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu olan Suriye'deki Kamışlı kentinde ABD'nin yeni bir askeri üs kuracağı iddia edildi.

Suriye'deki siyasi kaynaklar ABD'li askeri danışmanların geride kalan güç Kamışlı kentine gelerek yeni bir üs kurulu için görüşme başlattıklarını aktardı. Aynı kaynaklar terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/SDG'nin ABD'nin yeni üs kurulumunu kabul ettiğini belirtiyor.

ABD ASKERLERİ KAMIŞLI ÜSSÜNE GERİ DÖNÜYOR

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Amerikan askeri birimleri, Kamışlı'da yeni bir askeri nokta kurmak için hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre sözkonusu nokta, bugün kurulacak.

Amerikan güçlerinin küçük bir kısmının Kamışlı'da daimi bir nokta kurmak için Haseke'den bölgeye doğru yola çıktığı bildirildi.

HARİTADAKİ KONTROL NOKTALARI NETLEŞİYOR

Diğer yandan Rusya-Türkiye anlaşması uyarınca geri çekilmesiyle birlikte kontrol haritası da gün geçtikçe netleşmeye başladı. Nitekim şu ana kadar Kamışlı’dan Ayn Diwar’a uzanan bölge Amerikan nüfuzuna tabi.

Kamışlı’dan Resulayn’a (Seri Kani) ve Tel Abyad’dan Ayn el Arab’a (Kobani) uzanan bölgeler ise Rusların kontrolü altında yer alıyor.

Resulayn’dan Tel Abyad’a uzanan bölge ise Türkiye ve onlara bağlı grupların hakimiyetinde.

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