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12 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:45 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 08:05:22

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a "Türkiye" tepkisi

Temsilciler Meclisi'ne Beyaz Saray'ın "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu. Tasarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırım uygulanması istendi.

 ABD Temsilciler Meclisine Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel ve Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul tarafından sunulan karar tasarısına her iki kanadın da büyük destek verdiği belirtildi. 

ABD'NİN ÇEKİLME KARARI ELEŞTİRİLDİ 

Tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Engel ve McCaul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararını eleştirdi.

TERÖRİSTLERİN KORUYUCUSU ABD

Açıklamasında terör örgütü YPG/PKK'yı savunan Engel, "Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti. Ülke değerlerimize ve ulusal güvenliğimize sırtını döndü. Bugün, bu tasarı ile alınan bu korkunç kararı reddediyor, Kongre üyeleri olarak, Başkan'ın gücünü kötüye kullanarak ilkelerimize ve güvenliğimize zarar verme girişiminin yanında olmadığımızı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. 

OPERASYONU DURDURUP YAPTIRIM UYGULAYACAKLARMIŞ

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Elliot Engel'in hafta içi Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde başlattığı terör operasyonunu durdurması ve  Trump'ın Türkiye'ye yönelik hedefli yaptırım uygulamasını içeren yeni bir tasarı daha sunacağı belirtildi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YAPTIRIM İSTENDİ 

Çarşamba günü kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da Senato'ya yaptırım isteyen benzer bir tasarı sunduğunu açıklamış, Senatodaki her iki partinin de yaptırım konusunda hemfikir olduğunu savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar için yaptırım istenen tasarıda, ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durdurmaması halinde askeri ve ticari sektörlerine de ağır yaptırım uygulanması isteniyor. 

(AA)

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