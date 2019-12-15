15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 02:29:32
ABD istihbaratına 'Selman’ talimatı
ABD Kongresi, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olup olmadığını açıklaması için Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne (DNI) bir ay süre tanıdı.
Talep, ABD Temsilciler Meclisi'nin önceki gün genel kuruldan geçirdiği, ‘2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ olarak bilinen savunma bütçesi tasarısında yer aldı. Tasarıya ilişkin konuşan Demokrat vekil Tom Malinowski, Selman'ın cinayetten bir şekilde sorumlu olduğuna dair Amerikan istihbarat raporlarına vurgu yaparak, DNI’dan buna ilişkin net cevap istediklerini belirtti.
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