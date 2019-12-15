ABD istihbaratına 'Selman’ talimatı

Talep, ABD Temsilciler Meclisi'nin önceki gün genel kuruldan geçirdiği, ‘2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ olarak bilinen savunma bütçesi tasarısında yer aldı. Tasarıya ilişkin konuşan Demokrat vekil Tom Malinowski, Selman'ın cinayetten bir şekilde sorumlu olduğuna dair Amerikan istihbarat raporlarına vurgu yaparak, DNI’dan buna ilişkin net cevap istediklerini belirtti.