ABD istemişti! Savaş gemisi yolluyorlar
ABD; Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, Güney Kore ve İngiltere'yi Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak için uluslararası bir koalisyona davet etmişti. Güney Kore'den bu talebe olumlu yanıt geldi.
ABD, aralarında Avustralya, Fransa, Almanya, Japonya, Norveç, Güney Kore ve İngiltere olan devletleri Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak için uluslararası bir koalisyona davet etti.
Medya kuruluşu CNA'ya göre, Güney Kore Ağustos ayında ABD'nin talebine karşılık olarak Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndermeyi planlıyor.
Güney Kore donanması şuanda Somali açıklarında korsanlıkla mücadele operasyonları yürütüyor.
Seul, planın ayrıntılarını henüz teyit etmese de ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Güney Kore'ye yaptığı ziyaretinde bu konudaki iyimserliğini dile getirdi.
(HABER7)
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