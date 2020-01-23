ABD, İsrail'in F-16 satmasına izin vermedi, Hırvatistan yeni arayışa girdi
30 yıl önce ABD’den satın aldığı F-16 savaş uçaklarını modernize ederek Hırvatistan’a satmak isteyen İsrail, ABD engeliyle karşılaştı. Uçaklardaki modernize edilmiş kısımlar sökülmeden satışın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini açıklayan ABD, Sırbistan’la silahlanma yarışına giren Hırvatistan’ın İsrail’den almak istediği 12 adet modernize edilmiş F-16 savaş uçağının satışına taş koymuştu. İsrail'den ikinci el F-16 alma girişimi sonuçsuz kalan Hırvatistan, savaş uçağı alımı için yedi ülkeye teklife çağrı dosyası yayımladı.
TM Dijital Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıl İsrail’in Hırvatistan’a 12 adet modernize edilmiş F-16 savaş uçağı satma arzusu, ABD kaynaklı itirazlar nedeniyle iptal edilmişti. İsrail'den ikinci el F-16 alma girişimi sonuçsuz kalan Hırvatistan, savaş uçağı alımı için yedi ülkeye teklife çağrı dosyası yayımladı. Bu yedi ülke arasında; yeni üretim uçak olarak ABD (F-16) ve İsveç (Gripen), ikinci el olarak Yunanistan, İsrail, Norveç ve İtalya bulunuyor.
Hırvatistan, F-16 Barak'ı İsrail'den temin etme çabasının sona ermesinden bir yıl sonra yeni bir savaş uçağı teklif talebi (RFP) gönderdi.
Hırvat hükümeti 15 Ocak'taki bir basın açıklamasında, "Çok amaçlı Avcı Uçağı Tedarik İdareleri Arası Komite Eş Başkanları, RFP'yi önceden seçilen yedi ülkeye gönderen mektubu imzaladı." denildi.
Talepler, ABD (F-16) ve İsveç'ten (Gripen) yeni uçaklar için yapıldı. ), İkinci el olarak ise; Yunanistan, İsrail ve Norveç'ten F-16, İtalya'dan Eurofighter ve Fransa'dan Rafale savaş uçakları için yapıldı.
Teklif talebine yanıt verme için son tarihin ise 7 Mayıs 2020 olduğu bildirildi.
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