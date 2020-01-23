23 Ocak 2020 Perşembe 22:10:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 22:11:15
ABD, İran'a yaptırım kararı! Tek tek açıklandı
İran ve ABD arasında devam eden gerilim Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD üslerine yapılan füzeli saldırılarla birlikte tırmanmıştı. ABD, yaşanan bu gelişmelerinden ardından İran'a karşı devreye sokacağı yaptırımları açıkladı.
ABD ve İran arasında devam eden gerilimin son perdesinde ABD yaptırım kozunu yeniden ortaya koyuyor.
Reuters’ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yeni yaptırımlara ilişkin karar yayımlandı.
Yaptırımlar, aralarında İran petrol şirketlerinin de olduğu 6 şirketi kapsıyor.
Haber7
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsle ilgili acil durum ilan etmek için erken
- ABD Özel Temsilcisi Jeffrey: Irak'tan çekilme noktasında tek muhatabımız Irak hükümetidir
- ABD, İran'a yaptırım kararı! Tek tek açıklandı
- Rusya Devlet Başkanı Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız
- Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi