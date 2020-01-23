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23 Ocak 2020 Perşembe 22:10:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 22:11:15

ABD, İran'a yaptırım kararı! Tek tek açıklandı

İran ve ABD arasında devam eden gerilim Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD üslerine yapılan füzeli saldırılarla birlikte tırmanmıştı. ABD, yaşanan bu gelişmelerinden ardından İran'a karşı devreye sokacağı yaptırımları açıkladı.

ABD ve İran arasında devam eden gerilimin son perdesinde ABD yaptırım kozunu yeniden ortaya koyuyor.

Reuters’ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yeni yaptırımlara ilişkin karar yayımlandı.

Yaptırımlar, aralarında İran petrol şirketlerinin de olduğu 6 şirketi kapsıyor.

Haber7

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