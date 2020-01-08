ABD, İran'a karşılık verecek mi?

CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında İran'ın ABD üslerine saldırısıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Genelkurmay Eski istihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "İran'ın söylediği gibi 80 ölü olduğunu sanmıyorum." açıklamasında bulundu.

İşte Pekin'in konuşmasından satır başları:

ABD, İran'ı böyle bir şeye zorluyor. Bölgede amaç Irak'taki yeni safha İran ve İRan uzantılarının bu bölgeden gitmesini sağlamak. Şimdiye kadar çok farklı bir politika izliyorlardı. Bu politika da İran'ın önünü açan bir politikaydı.

Kasım Süleymani de bölgede çok geniş bağlantıları olan bir isimdi. İran güçlü olunca körfez ülkeleri korkuyorlardı. İster istemez ABD'yi de buraya davet ediyorlardı.

"ABD HEDEF DEĞİŞTİRDİ"

Şimdi durum biraz daha farklılaştı. ABD hedef değiştirdi. İran'ı zayıflatmak için böyle bir politika izlediler . Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin nedeni budur.

İran, ABD'nin istediği cevabı verdi. Şuan da top ABD'de ve istediği gibi bir karşılık verebilme için hazırlık yapıyordur