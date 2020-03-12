ABD, İran ordusuna ait askeri noktalara saldırdı

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'a ait savaş uçakları, Suriye'nin doğusunda İran ordusuna ait askeri noktalara saldırdı.

Irak'ta bir ABD üssünün saldırıya uğramasının ardından, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un savaş uçakları Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.

Deyrizor'daki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Koalisyon'a ait savaş uçakları, Bukemal ilçesinde bulunan İmam Ali üssü, sanayi ve Hizam bölgelerindeki askeri noktalara saldırdı.

2 ABD askeri ve 1 İngiliz askeri ölmüştü

Kaynaklar, İran Devrim Muhafızları ve emirlerindeki terörist grupların barındığı üste ölen ve yaralananlar olduğunu aktardı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, dün akşam Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'nın roketle vurulduğunu belirtmiş, ABD medyası da 2 Amerikan askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.