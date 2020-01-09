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09 Ocak 2020 Perşembe 10:54:21 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 10:58:07

Her şey o ABD'linin öldürülmesiyle başladı! ABD-İran krizinin arkasındaki genç kim?

ABD ile İran arasındaki krizin karşılıklı saldırılara dönüşmesine sebep olan Kerkük’teki saldırıda hayatını kaybeden ABD’li sivil personelin aslen Iraklı bir Arap olduğu ortaya çıktı.

27 Aralık’ta Kerkük’ün batısında ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne düzenlenen katyuşa saldırısında Irak asıllı Amerikan vatandaşı bir sivil hayatını kaybetti. Saldırıda, tesiste çalışan 4 Amerikan askeri ve 2 Irak askeri de yaralandı.

GERİLİMİ TETİKLEDİ

ABD vatandaşı olan bu gencin ölümü ABD-İran gerilimini tetikleyen olayların başlangıcı oldu.

Bir gün sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Heşdi Şabi içerisindeki en güçlü gruplardan Hizbullah Tugayları'nın 3'ü Irak'ta 2'si Suriye'de olmak üzere 5 askeri kampına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Heşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanlığı da sadece Irak’ın Enbar vilayetindeki saldırıda 19 örgüt üyesinin öldüğünü, 35’nin de yaralandığını duyurdu.

1 Ocak 2020 Çarşamba günü ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği dışında toplanan binlerce kişi, Amerikan güçlerinin Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na yönelik hava saldırılarını protesto etti. Göstericiler elçiliğin dış duvarını yaktı, Amerikalılar protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçladı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Karşılıklı gerilim tırmanırken ABD’den tepki çeken bir saldırı gerçekleştirildi. 3 Ocak günü Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Heşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ve beraberindeki 8 kişi ABD’nin drone saldırısında hayatını kaybetti.

5 Ocak’ta Irak Parlamentosu ülkedeki ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması yönünde bir karar aldı. Aynı gün ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgeye füze saldırısı gerçekleştirildi ve İran ABD’ye yönelik “intikam” açıklamalarında bulundu.

ABD Başkanı Trump tehditlere karşılık, "Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz" açıklamasında bulundu.

8 Ocak günü de İran Devrim Muhafızları, Irak’ın Enbar vilayetindeki Eyn el-Esed üssüne ve Erbil’deki ABD askeri üssüne füzeli saldırıda bulundu.

ARAP GENÇ NAWRES WALEED HAMİD

Kuzey Irak bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw’ın haberine göre, tüm bu olayların başlamasına neden olan Kerkük’teki K1 Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ABD vatandaşı sivil personelin isminin Nawres Waleed Hamid (33) olduğu açıklandı.

ABD basını, ABD ordusu için tercümanlık ve mühendislik yapan Nawres Waleed Hamid’in aslen Iraklı bir ABD vatandaşı olduğunu yazdı.

Nawres’in eşi Noor Alkhali ile 2011’de ABD’ye yerleştiği ve 2017’de vatandaşlık hakkı kazandığı belirtildi.

Biri 2 diğeri 8 yaşında iki çocuğu bulunan Nawres ve Noor çiftinin Sacramento kentinde yaşıyordu.

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