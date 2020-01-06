ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Trump'tan İran'a "orantısız" tehdit
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaparak, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki gerilim artarken Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.
ABD'nin İran'a yönelik adımlarıyla ilgili kendi yönetiminin açıklamalarının Kongre'ye yapılmış bildirimler olduğunu belirten Trump, "İran'ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir, hatta belki orantısız bir ölçüde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.
Trump, Kongre'ye herhangi bir yasal bildirim yapmak zorunda olmadığını ancak yine de bu bildirimi yaptığını kaydetti.
(AA)
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