ABD-İran arasındaki gerginlik Irak’a nasıl yansıyacak?

Irak’ın başkenti Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve İran destekli örgüt Haşdi Şabi’nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in öldürülmesi sonrası bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Irak Meclisi dün yaptığı olağanüstü oturumda, hükûmete “ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması” çağrısında bulundu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, ABD-İran arasındaki gerginliğin terör örgütü DEAŞ’a zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.

Duman, “Son 6 ayda DEAŞ’ın Irak’taki aktivesinin inanılmaz derecede arttığını görüyoruz. ABD-İran arasındaki gerginliğin artması Irak’taki siyasi, idari ve güvenlik alanındaki güç boşluğunu ortaya çıkarıyor. Bu da DEAŞ gibi terör örgütlerinin yeniden eylem yapması için zemin oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

“HAŞDİ ŞABİ’NİN KENDİ İÇİNDE FARKLI YAPI VE FRAKSİYONLARI VAR”

ABD’nin düzenlediği hava saldırısında Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini belirten Bilgay Duman, “Hava saldırısında Irak’ın resmi gücü olarak bildiğimiz Haşdi Şabi’nin komutanları ve yetkilileri de öldürüldü. Türkiye’de, Haşdi Şabi yapılanması doğrudan İran ile bağlantılı yapı olarak biliniyor. Fakat Haşdi Şabi içerisinde farklı yapı ve fraksiyonlar var.” dedi.

“HAŞDİ ŞABİ HUKUKİ OLARAK IRAK ORDUSUNA EŞDEĞER”

Haşdi Şabi’nin Irak’ta çıkartılan yasalarla hukuki statü aldığına dikkat çeken Duman, “Haşdi Şabi bir milis yapı olarak kuruldu ama Irak’ta çıkartılan yasalarla beraber hukuki bir statü aldı. Irak’ta Haşdi Şabi polis ve orduyla eşdeğer hukuki haklara sahip… ABD’nin Suriye ve Irak sınırda hedef aldığı kesim Haşdi Şabi dışındaki milis yapılanmalar.” diye konuştu.

“IRAK’IN ALDIĞI ABD KARARINDA HUKUKİ BOŞLUKLAR VAR”

Irak parlamentosunun aldığı ABD kararının sembolik olduğunu ifade eden Duman, “Irak parlamentonsun aldığı kararda hukuki boşluklar var. Bu karar sadece tavsiye niteliğinde olacak. Irak anayasasına göre kararın başbakanlık tarafından onaylanması gerekecek, imza için cumhurbaşkanına çıkarılması gerekecek. Irak başbakanı istifa etmişti, dolayısıyla şu anda başbakan seçilemediği için hükümet geçici konumda.”şeklinde konuştu.

“IRAK’TAKİ SİYASİ BOŞLUK BERABERİNDE GÜVENLİK BOŞLUĞUNU GETİRİYOR”

Irak’taki siyasi boşluğun terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen Duman, şunları kaydetti:

“Irak’taki siyasi boşluk beraberinde güvenlik boşluğunu getiriyor. Terör örgütleri güvenlik boşluğunu bir şekilde kullanıyor. Terör örgütleri bu güç boşluklarından faydalanarak kapasitelerinden büyük etkiler ortaya çıkarttı. Yaz aylarından beri ABD ve İran arasındaki çekişmenin Irak’ta doğrudan karşılık bulacağını hissediyorduk. Bu durum önümüzdeki süreçte de giderecek artacak gibi duruyor.”

“ABD-İRAN ARASINDAKİ GERGİNLİK DEAŞ’A ZEMİN HAZIRLAYABİLİR”

DEAŞ’ın son 6 ayda Irak’taki faaliyetlerini artırdığını sözlerine ekleyen Bilgay Duman, şöyle konuştu:

“Son 6 ayda DEAŞ’ın Irak’taki aktivesinin inanılmaz derecede arttığını görüyoruz. ABD-İran arasındaki gerginliğin artması Irak’taki siyasi, idari ve güvenlik alanındaki güç boşluğunu ortaya çıkarıyor. Bu da DAEŞ gibi terör örgütlerinin yeniden eylem yapması için zemin oluşturuyor. Eğer ABD-İran arasındaki gerginlik artarsa, DEAŞ bu durumdan faydalanmak için kendisine zemin bulacaktır.”