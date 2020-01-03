ABD, İran’a yönelik saldırılarına devam edecek mi?

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’ne konuşan Star Gazetesi Yazarı Ardan Zentürk, ABD’nin İran’a dönük savaş planını hızlandırabileceğini ve İran'ı bu saldırıya mutlaka karşılık vereceğini söyledi.

İşte Ardan Zentürk'ün konuşmasından satır başları:

ABD BÖLGEDEN İSTİHBARAT ALDI

ABD’nin Orta Doğu politikaları değişti. ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in yaptığı açıklamalardan ABD’nin İran’a yönelik politikalarının değiştiğini anlamıştık. Ama işin bu boyuta varacağını kimse tahmin etmedi. Bakan Esper’in açıklamasından İran’ın Irak ve Suriye coğrafyasında ABD askeri varlığına karşı sert saldırılar yapılacağı yönünde bir istihbarat aldığını anlıyorum

“ABD’NİN İRAN’A DÖNÜK SAVAŞ PLANI HIZLANABİLİR”

Trump kongreye hiçbir bilgi vermeden, kendi yetkisini kullanarak başlattığı suikast saldırısında Kasım Süleymani ile Irak’taki Haşdi Şabi güçlerinin komutanını aynı anda öldürdü. İran açısından bu, ABD savunma bakanının İran uçaklarıyla öldürülmesi gibi. İran bu saldırının cevabını mutlaka vermeye çalışacaktır. Bu da ABD’nin İran’a dönük savaş planını büyük olasılıkla hızlandırabilir

“ABD KONGRESİ TRUMP’IN KARARINI TARTIŞACAK”

ABD kongresiyle güçlü bir devlet, şu anda kongre içerisinde bir grup siyasetçi şunları söylüyor; başkan kongreye bile haber vermeden İran’ın ikinci adamını öldürdü, İran ile fiilen savaşa girdik, ABD’nin Orta Doğu’daki çıkarlarını riske soktu, ABD’lilerin hayatını riske soktu. ABD kongresinde demokrat ve diğer kanadın bu kararı nasıl karşılayacağını akşam saatlerinde öğreneceğiz.