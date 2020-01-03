  • Bist 100
    113350
  • Dolar
    5,9781
  • Euro
    6,6576
  • Altın
    297,4730
İstanbul
2 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Burak İtalya'ya transfer görüşmesi için mi gitti? Burak İtalya'ya transfer görüşmesi için mi gitti?
ABD'den İran'a çağrı: Tansiyonu düşürmekten yanayız ABD'den İran'a çağrı: Tansiyonu düşürmekten yanayız
Adana'da 3 günlük evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor Adana'da 3 günlük evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor
Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti Başkan Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Bayern Münih Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istedi Bayern Münih Fenerbahçe'den 15 milyon Euro istedi
Mardin'de sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu Mardin'de sis ve gün batımı görsel şölen oluşturdu
Oyunculuk eğitimi 'Sonsuz Oda' ile dijitale taşındı Oyunculuk eğitimi 'Sonsuz Oda' ile dijitale taşındı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Meteoroloji'den İstanbulluları korkutan uyarı! Yine geliyor... Meteoroloji'den İstanbulluları korkutan uyarı! Yine geliyor...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yerli otomobil açıklaması: Getirirlerse deneme turu atarız CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan yerli otomobil açıklaması: Getirirlerse deneme turu atarız
Muğla'da göçmenleri taşıyan bot battı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı Muğla'da göçmenleri taşıyan bot battı, 8 kişinin cesedine ulaşıldı
İkitelli'de iş yerinde patlama: 2 kişi yaralı İkitelli'de iş yerinde patlama: 2 kişi yaralı
ABD, İran’a yönelik saldırılarına devam edecek mi? ABD, İran’a yönelik saldırılarına devam edecek mi?
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın logosu değişti Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın logosu değişti
Çağla Şikel'e çocukları ve ailesinden doğum günü sürprizi! '41. yaşım hoşgeldin' Çağla Şikel'e çocukları ve ailesinden doğum günü sürprizi! '41. yaşım hoşgeldin'
Ever Banega transferinde flaş gelişme! Gidiyor... Ever Banega transferinde flaş gelişme! Gidiyor...
Beslediği kedi asılarak öldürülen Tuğba Yurttaş: Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum Beslediği kedi asılarak öldürülen Tuğba Yurttaş: Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum
Kasım Süleymani'nin yerine o isim getirildi! Kasım Süleymani'nin yerine o isim getirildi!
İçişleri Bakanlığı Nıssan'ın eski CEO'su Ghosn için 2 müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı Nıssan'ın eski CEO'su Ghosn için 2 müfettiş görevlendirdi
Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan kadın 85 yıl sonra kimlik sahibi oldu Hayatı boyunca kimliksiz yaşayan kadın 85 yıl sonra kimlik sahibi oldu
Premier League ekibinden Trabzonspor'u üzen Sturridge raporu Premier League ekibinden Trabzonspor'u üzen Sturridge raporu
Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı açıklandı Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı açıklandı
CHP'li Düziçi Belediyesi'nden ilçeye 'ayak bastı' parası! Şoförler isyan etti, uygulama durduruldu CHP'li Düziçi Belediyesi'nden ilçeye 'ayak bastı' parası! Şoförler isyan etti, uygulama durduruldu
Trabzonspor Badou Ndiaye'yi açıkladı Trabzonspor Badou Ndiaye'yi açıkladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 14:39:44 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 14:40:08

ABD, İran’a yönelik saldırılarına devam edecek mi?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in Irak’ın başkenti Bağdat’ta öldürülmesinin ardından tüm dünya İran'ın vereceği karşılığı bekliyor. Peki, ABD, İran’a yönelik saldırılarına devam edecek mi?

TürkMedya Dijital Haber Merkezi’ne konuşan Star Gazetesi Yazarı Ardan Zentürk, ABD’nin İran’a dönük savaş planını hızlandırabileceğini ve İran'ı bu saldırıya mutlaka karşılık vereceğini söyledi. 

İşte Ardan Zentürk'ün konuşmasından satır başları:

ABD BÖLGEDEN İSTİHBARAT ALDI

ABD’nin Orta Doğu politikaları değişti. ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in yaptığı açıklamalardan ABD’nin İran’a yönelik politikalarının değiştiğini anlamıştık. Ama işin bu boyuta varacağını kimse tahmin etmedi. Bakan Esper’in açıklamasından İran’ın Irak ve Suriye coğrafyasında ABD askeri varlığına karşı sert saldırılar yapılacağı yönünde bir istihbarat aldığını anlıyorum

“ABD’NİN İRAN’A DÖNÜK SAVAŞ PLANI HIZLANABİLİR”

Trump kongreye hiçbir bilgi vermeden, kendi yetkisini kullanarak başlattığı suikast saldırısında Kasım Süleymani ile Irak’taki Haşdi Şabi güçlerinin komutanını aynı anda öldürdü. İran açısından bu, ABD savunma bakanının İran uçaklarıyla öldürülmesi gibi. İran bu saldırının cevabını mutlaka vermeye çalışacaktır. Bu da ABD’nin İran’a dönük savaş planını büyük olasılıkla hızlandırabilir

“ABD KONGRESİ TRUMP’IN KARARINI TARTIŞACAK”

ABD kongresiyle güçlü bir devlet, şu anda kongre içerisinde bir grup siyasetçi şunları söylüyor; başkan kongreye bile haber vermeden İran’ın ikinci adamını öldürdü, İran ile fiilen savaşa girdik, ABD’nin Orta Doğu’daki çıkarlarını riske soktu, ABD’lilerin hayatını riske soktu. ABD kongresinde demokrat ve diğer kanadın bu kararı nasıl karşılayacağını akşam saatlerinde öğreneceğiz.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ