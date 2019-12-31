31 Aralık 2019 Salı 17:35:16 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 17:41:26
ABD: Irak yönetimi ülkedeki vatandaşlarımızın korunacağı garantisini verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı Irak'ta meydana gelen olaylarla ilgili resmi açıklama yaparak, "Yönetim, Pompeo'ya ülkedeki ABD vatandaşlarının korunacağı garantisini verdi" dedi.
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının basmasıyla ilgili ABD Dşişleri Bakanlığı'ndan açıklama gedi.
"IRAK GARANTİ VERDi"
Dışişleri Bakanlığı açıklamada, "Irak yönetimi Pompeo'ya Irak'taki ABD vatandaşlarının korunacağı garantisini verdi" ifadelerine yer verdi.
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