ABD Irak’a, PATRIOT ve THAAD konuşlandıracak

ABD Merkez Komutanlığı’nın 14. komutanı olarak görev yapan General Kenneth McKenzie tarafından komite üyelerine verilen demeçte, “Hava ve balistik füze savunma sistemlerini, kendimizi başka bir potansiyel İran saldırısına karşı korumak için Irak’a nakletme sürecindeyiz.” ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları’nın yurt dışındaki operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 03 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Uluslararası Havaalanı’nda, ABD tarafından planlanan bir suikaste uğramış ve hayatını kaybetmişti. Bunun ardından İran, Irak’ın Anbar Eyaleti’nde bulunan ve ABD tarafından kullanılan Ayn el-Esad Üssü’nü balistik füzeler ile vurmuştu. Toplam 1000 ABD askerine ev sahipliğine sahip üsse yönelik saldırıda, 100’den fazla ABD askeri yaralanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu saldırının ardından Irak’a PATRIOT Hava Savunma Sistemi ve THAAD Balistik Füze Savunma Sistemi nakletmeyi amaçlıyor. Ancak Pentagon yetkilileri, Irak hükümeti içindeki karışıklığın, füze savunma sistemlerinin Irak’a taşınmasını geciktirdiğini belirtti.

Ek olarak Irak, ABD ile İran arasındaki gerilimin arasında kalmamak için ABD’yi, bölgedeki askeri faaliyetlerini sınırlaması için daha önce birçok kez uyarmıştı.

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