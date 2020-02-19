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19 Şubat 2020 Çarşamba 22:57:44 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 22:59:10

ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esed rejimine 'Türk gözlem noktalarına saldırılara son ver' çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın Suriye rejimine verdiği desteği kestiğini görmeyi istediğini belirten Craft, şunları kaydetti:

"ABD olarak, Suriyeli mültecilere yardım konusunda en fazla yükü taşıyan NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru çıkarlarını destekliyoruz ve Türkiye'nin çatışmalar nedeniyle yeni bir mülteci akını konusundaki endişelerini anlıyoruz. Türkiye'yi Suriye'nin kuzeybatısında gerginliği artırmakla suçlayan Rus yetkililerinin açıklamalarını kesinlikle reddediyoruz. Bunun sorumlusunun Esed rejimi ve Rusya olduğundan hiç şüphemiz yok.''

Craft, ABD'nin, ateşkesin yeniden sağlanması ve rejim güçlerinin 2018'de Soçi'de varılan ateşkes hattına geri çekilmesi için diplomatik çabalar konusunda Türkiye ile koordinasyon çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen de Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarının çevresinde artan gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, ''Suriye rejiminden, Türk kuvvetlerine yönelik saldırılarını durdurmasını ve derhal gerginliği azaltmasını talep ediyoruz.'' dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise "Türkiye'ye saldırıların durması gerek. Türkiye İdlib'de barışçıl bir çözüm için çaba gösterdi ve gerginliğin artmasının halihazırda 3,5 milyon mültecinin yükünü taşıyan Türkiye'yi etkileyecek olmasından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

SİNİRLİOĞLU: GÖZLEM NOKTALARINDAN ÇEKİLMEYECEĞİZ

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.

 PEDERSEN: RUSYA VE TÜRKİYE KİLİT ROL OYNAMAK ZORUNDA

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de BM Güvenlik Konseyi'ni video konferans yoluyla Cenevre'den bilgilendirdi.

Pedersen, hava saldırıları ve çatışmaların devam ettiği ve insani durumun ''alarm verdiği'' İdlib'de, çocukların dondurucu soğuklar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Yerleşim birimlerine doğru ilerleyen çatışmaların daha fazla kitlesel yerinden edilme ve insani felakete neden olacağı uyarısında bulunan Pedersen, Suriye'de rejim ve destekçilerinin M5 kara yolunun doğusunun tamamını ve kara yolunun batısındaki bazı bölgelerle Halep'in batı kırsalını ele geçirdiğini ifade etti.

Suriye'de artan tehlikeye dikkati çeken Pedersen, ''Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak İdlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda.'' ifadesini kullandı.

Suriye'de uluslararası insani hukuka uyulması, ülke genelinde ateşkes sağlanması çağrısında da bulunan Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ni de harekete geçmeye davet etti.

AA

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