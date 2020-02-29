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29 Şubat 2020 Cumartesi 16:07:51 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:50:18

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı

ABD-Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek"

Yaklaşık 18 aydır devam eden müzakerelerin sonucunda ABD ile Taliban yönetiminin uzlaşma sağlaması üzerine bugün Katar’ın başkenti Doha’da taraflar barış anlaşmasını imzalamak için bir araya geldi.

ABD-Afganistan ortak açıklaması: "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek"

Yapılan açıklamada Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde ABD askerleri 14 ay içerisinde ülkeyi terkedecek.

NATO ÜYELERİNDEN AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİNE DESTEK

NATO üyesi ülkeler, Afganistan için sürdürülen barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ittifakın, ülkedeki mevcudiyetini duruma göre gözden geçireceğini duyurdu.

29 NATO üyesi ülkeden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi, Afganistan'a ilişkin yürütülen barış görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, NATO'nun, Afganistan'da çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye yönelik ilk adımları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Son gelişmelerin şiddeti azalttığı ve Afganlar arasında müzakerelerin önünü açtığına değinilen açıklamada, "Taliban'a bu barış fırsatını değerlendirme çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda, ittifak ve Kararlı Destek Misyonunun ortakları duruma göre, askeri mevcudiyetin de azaltılması dahil, bazı değişiklikler uygulamaya sokacak." bilgisi aktarıldı. 

Afganlar arasındaki müzakerelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasına yol açmasının beklendiğinin altı çizilen açıklamada, Afganistan'ın tekrar teröristler için güvenli liman haline gelmesinin engellenmesi gerektiği vurgulandı. 

Açıklamada, NATO'nun Afganistan'da güçlü desteğinin süreceği kaydedilerek, "NATO ve ortakları, 18 yıldır barış ve istikrar için Afgan halkıyla dayanışma içinde oldu. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızın barış için hizmet eden ve canını veren kadın ve erkeklerini gururla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ANLAŞMA İMZALANDI

ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı. 

AA

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