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08 Ekim 2019 Salı 10:33:06 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 10:36:51

ABD ile Rusya, siyasi gerginliğe rağmen uzay alanında iş birliğine devam ediyor

ABD ile Rusya arasında süregelen gergin uluslararası siyasi duruma rağmen Rusya, Venüs ve Ay'a yönelik misyonları uygulama noktasında NASA ile iş birliği yapmaya devam ediyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Rus Bilim Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü Bilimsel Başkanı Lev Zelyony, gergin uluslararası siyasi duruma rağmen, Venüs ve Ay'a yönelik misyonları uygulama noktasında NASA'lı ortaklarıyla iş birliği yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

10. Moskova Uluslararası Güneş Sistemi Sempozyumu'nda yapığı konuşan Zelyony, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta Venüs'e yeni görevler için NASA'daki meslektaşlarımızla sempozyum yaptık. Venüs'e muhtemel iniş alanlarını tartıştık. Venüs'ün görevi yakında olmayacak: gelecek on yılın sonu için planlarımız var. Siyasi gerginliğe rağmen NASA ile çok verimli bir iş birliği geliştirdiğimiz için çok mutluyuz.”

Uluslararası bilim camiasının 2020'de ExoMars misyonunun başlatılmasının beklediğini belirten Zelyony, “Ay’daki ortak faaliyetler konusunda Çin’le çok ilginç görüşmeler yapıyoruz ve Ay programında NASA’yla da görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.

Öte yandan, sempozyumda 2021 yılında bir Ay görevi planlandığı belirtildi.

RUSYA'NIN VENÜS PROJESİ: VANERA-D

Vanera-D, Rus Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü ve Lavochkin Araştırma ve Üretim Derneği’nin NASA ile iş birliği yaparak 2029 yılında Venüs'ü keşfetmeye yönelik bir projedir. Vanera-D uzay aracı Venüs'ün alt atmosferinin dinamiklerini, volkanizmasını ve diğer süreçleri araştıracak.

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