ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim sürüyor: Huawei yasağı Meclis'te onaylandı

  • Bist 100
    111692
  • Dolar
    5,8673
  • Euro
    6,5376
  • Altın
    278,4420
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Deniz Akkaya'dan küvette cesur pozlar! Deniz Akkaya'dan küvette cesur pozlar!
Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu! Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu!
Kadir Doğulu eşine hasret kaldı! Kadir Doğulu eşine hasret kaldı!
Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, ötegezegenimize Göktürk ismi verildi Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, ötegezegenimize Göktürk ismi verildi
Seferihisar TOKİ konutları 2020 nasıl olacak? Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? Seferihisar TOKİ konutları 2020 nasıl olacak? Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?
Elde otomobil kalmasın Elde otomobil kalmasın
Kasımda 138 bin 372 konut satıldı Kasımda 138 bin 372 konut satıldı
Topraksız çiftçiye Hazine arazisi desteği Topraksız çiftçiye Hazine arazisi desteği
Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı
Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti
Obezite Akademisi kuruldu Obezite Akademisi kuruldu
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
AK Parti Ahlat İlçe Başkanı PKK’lı suç makinesine rahmet diledi AK Parti Ahlat İlçe Başkanı PKK’lı suç makinesine rahmet diledi
Alanya TOKİ 2019 başvuru şartları neler? Alanya TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Alanya TOKİ 2019 başvuru şartları neler? Alanya TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
Almanya'daki kocasının yanına gitmek için 25 bin dolar fidye karşılığında yeğenini kaçırttı Almanya'daki kocasının yanına gitmek için 25 bin dolar fidye karşılığında yeğenini kaçırttı
17 Aralık Paladyum fiyatı ne kadar? Paladyum nedir, nerede bulunur? 17 Aralık Paladyum fiyatı ne kadar? Paladyum nedir, nerede bulunur?
Kayseri'de terör örgütü PKK'nın bombalı araçla saldırması sonucu şehit olan 15 askerimiz anılıyor Kayseri'de terör örgütü PKK'nın bombalı araçla saldırması sonucu şehit olan 15 askerimiz anılıyor
'Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik' 'Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik'
Youtuber PewDiePie'dan şoke eden karar Youtuber PewDiePie'dan şoke eden karar
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi
MSB'den son dakika açıklaması: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB'den son dakika açıklaması: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı
Rusya ve Suriye'den Akdeniz'de ortak tatbikat Rusya ve Suriye'den Akdeniz'de ortak tatbikat
Mahkeme Şaşmaz kardeşlerin haciz başvurusunu reddetti Mahkeme Şaşmaz kardeşlerin haciz başvurusunu reddetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Aralık 2019 Salı 10:17:17 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:17:55

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim sürüyor: Huawei yasağı Meclis'te onaylandı

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim sürüyor. Temsilciler Meclisi, Huawei ve diğer firmaların satın alınmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Kongreden yapılan açıklamada, "Huawei gibi firmalar ABD'nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar" denildi. Çin'in bu karara nasıl karşılık vereceği ise büyük bir merakla bekleniyor.

Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından desteklendiği için onaylanması bekleniyor.

Yasa ayrıca ABD'li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek şüpheli iletişim araçlarını kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor.

Kongreden yapılan ve hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, ABD'nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD'nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar denildi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ