ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim sürüyor: Huawei yasağı Meclis'te onaylandı

Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından desteklendiği için onaylanması bekleniyor.

Yasa ayrıca ABD'li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek şüpheli iletişim araçlarını kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor.

Kongreden yapılan ve hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, ABD'nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD'nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar denildi.

(DHA)