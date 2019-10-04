  • Bist 100
    103216
  • Dolar
    5,7046
  • Euro
    6,2666
  • Altın
    276,2880
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri 5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri
Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı
İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız
'İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor' 'İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor'
Bakan Selçuk'tan 'Pergel'li paylaşım Bakan Selçuk'tan 'Pergel'li paylaşım
FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın inkarı çürütüldü FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın inkarı çürütüldü
Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Giresun tabiat parkları ile 1 milyon turist hedefliyor Giresun tabiat parkları ile 1 milyon turist hedefliyor
Muric mi daha iyiydi, Falcao mu? Bilal Erdoğan o soruyu cevapladı Muric mi daha iyiydi, Falcao mu? Bilal Erdoğan o soruyu cevapladı
Polisi şehit eden teröriste yardım eden sanıklara dava Polisi şehit eden teröriste yardım eden sanıklara dava
Fındık ihracatında rekor bekleniyor Fındık ihracatında rekor bekleniyor
Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı
Lüksemburg'ta skandal! Karabağ'ın maçında drone ile Ermenistan bayrağı açtılar Lüksemburg'ta skandal! Karabağ'ın maçında drone ile Ermenistan bayrağı açtılar
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzatıyor Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzatıyor
EYT son dakika gelişme var mı? EYT son dakika gelişmeleri mecliste mi? EYT son dakika gelişme var mı? EYT son dakika gelişmeleri mecliste mi?
Milan, Gattuso veya Spalletti'ye imza attıracak Milan, Gattuso veya Spalletti'ye imza attıracak
ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi
Kosovalılar pazar günü sandık başına gidecek Kosovalılar pazar günü sandık başına gidecek
Beşiktaş'tan kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama: Durumu iyi Beşiktaş'tan kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama: Durumu iyi
Ahmet Ağaoğlu: Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var Ahmet Ağaoğlu: Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var
Wolverhampton maçında Dorukhan Toköz'ü izlemeye gelen Aston Villa, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalacak Wolverhampton maçında Dorukhan Toköz'ü izlemeye gelen Aston Villa, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalacak
Sumudica: Hakem komitesinin Göztepe maçının hakemine karşı alacakları tutumu merak ediyorum Sumudica: Hakem komitesinin Göztepe maçının hakemine karşı alacakları tutumu merak ediyorum
Abe, Kuzey Kore lideriyle ön koşulsuz görüşmek istiyor Abe, Kuzey Kore lideriyle ön koşulsuz görüşmek istiyor
100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak 100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ekim 2019 Cuma 11:42:56 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 11:44:17

ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi

ABD ile Avrupa Birliği arasında son dönemde yaşanan gerilimlere kritik havacılık sektörünün de dahil olması, iki taraf arasında ticaret savaşı beklentisini yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ekonomik ve ticari kararlar, Avrupalı müttefikleri ile arasında ayrışmayı derinleştiriyor.

Özellikle son dönem AB ve ABD arasında yaklaşık 15 yıldır devam eden  Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kararı ile birlikte söz konusu ticaret savaşının başlama ihtimali artıyor.

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki AB şirketi Airbus,  karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği  gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreç yürütürken, ABD, Avrupa ülkelerinin  Airbus firmasına sağladığı teşviklerin yasa dışı olduğunu, AB ise ABD'nin  Boeing'e sağladığı vergi imtiyazları ile şirketle yapılan askeri sözleşmelerin  hukuki olmadığını öne sürüyor.

ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB  ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay  veren DTÖ kararının ise gerginlikleri bir üst seviyeye tırmandırması bekleniyor.

Kararla eş zamanlı biçimde AB tarafı ABD'nin, DTÖ'nün izin verdiği  gümrük vergilerini uygulanması halinde buna misilleme yapılacağını açıklamasına  rağmen, Trump yönetiminin geri adım atmaması tansiyonun daha da artacağına işaret  ediyor.

Washington, DTÖ kararıyla birlikte ekim ayı ortasından itibaren  Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'den sivil havacılık taşıtlarına ve AB üyesi  ülkelerin çeşitli ürünlere yüzde 10 ile 25 arasında ilave vergi uygulamaya  koyacağını bildirerek, anlaşmazlığın çözümlenemediğini ortaya koyuyor.

DTÖ'de devam eden bir başka dosyada ise AB'nin ABD'ye karşı Boeing desteklemeleri ile ilgili açtığı başvuru yer alıyor.

Bu dosyanın 2020'nin ilk aylarında sonuçlanmasıyla AB'nin benzer  biçimde ABD'ye ilave gümrük vergileri uygulama imkanı doğması bekleniyor.

Söz konusu kararların uygulanmasının ardından misillemelerle taraflar  arası ticari gerginliğin daha da tırmanması ve böylelikle tüm taraflara ciddi ekonomik zarar verecek bir sürecin başlaması öngörülüyor.

ÇELİK VERGİSİ

AB ile ABD arasında ticari gerilimlerde ilk kıvılcım, Trump'ın 2018  yılında ulusal güvenlik gerekçesiyle başladığı ithal çelik ve alüminyuma ilave  gümrük vergileri uygulaması kararına  başta muaf tuttuğu AB ülkelerini de dahil  etmesi ile atıldı.

Karşılıklı yoğun görüşmelere rağmen AB tarafı, ABD'yi çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10'luk  gümrük vergisi uygulama kararından  vazgeçiremedi.

ABD'ye karşı ticari misilleme olarak dengeleyici tedbirler alan AB, bu  ülkeden  ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi,  yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon,  nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve  çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergisi yürürlüğe  koydu.

OTOMOBİL TEHDİDİ

AB'nin misilleme kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa'yı en  hassas sektörlerinden biri ile tehdit etti.

Trump, Avrupalı üreticileri ABD otomotiv sektörünün işlerine engel  olmakla suçladı ve Avrupa'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük  vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Böylece zaten gergin devam eden  transatlantik ilişkilerdeki kırılma noktalarını artırdı.

ATEŞKES

Trump ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında ticari  gerginliği azaltmak için Temmuz 2018'de gerçekleştirilen görüşmeden ise, otomotiv  sektörü dışındaki sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergilerini ve tarife dışı  kısıtlamaları sıfıra indirmeye yönelik birlikte çalışma kararı çıktı.

Liderler, ticari uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi  konusunda anlaşma sağlamış, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak üzere diyalog  yürütülmesinde mutabık kalmıştı. AB, kritik olan otomotiv sektörüne, ABD ile  ticari müzakereler sürdükçe ilave gümrük vergisi uygulanmamasını sağlamıştı.

AB ve ABD arasında uzun süredir devam eden ekonomik uzlaşmazlıkların  havacılık sektörüne de sıçraması ve yeni vergi tehditlerinin uygulanması durumunda iki taraf arasında ticaret savaşı başlaması kaçınılmaz olarak  değerlendiriliyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ