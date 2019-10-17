ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye Suriye’de ateşkese yanaşmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın yankıları sürüyor. Terör bataklığını kurutmak için başlatılan operasyona karşı ülkelerden biri de ABD... ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almış ve bunu Twitter'dan duyurmuştu. Washington'da Türkiye'nin operasyonu ile ilgili hareketli saatler yaşanırken ABD yönetiminden Ankara'ya bir tehdit daha geldi.

YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'yi kastederek, "Ateşkes yürürlüğe koymazlarsa, ek yaptırımlar getireceğiz" dedi. Mnuchin, yaptırım kapsamına başka bakan, bakanlık ve kurumların da dahil edilebileceğini belirtti.

İLK YAPTIRIMLARI TRUMP AÇIKLAMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, bu hafta başında Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Savunma Bakanlıklarını yaptırım listesine almıştı. Bunun yanı sıra Washington yönetimi, iki ülke arasında ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı planlayan görüşmeleri de askıya almıştı.

(BBC TÜRKÇE)