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21 Ocak 2020 Salı 00:40:17 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 00:40:52

ABD, Guaido'ya destek için daha fazla adım atacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Özellikle bir yaptırımdan bahsetmiyoruz ama herkes ABD'nin yapacaklarının bitmediğini bilmeli." dedi. Lokman İlhan 21.01.2020 ABD, Guaido'ya destek için daha fazla adım atacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya destek için yeni adımlar atacağını belirtti.

Amerika kıtasındaki 25 ülkeden üst düzey temsilcinin katılımıyla Kolombiya'nın başkenti Bogota’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılan Pompeo gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Venezuelalı muhalif Guaido'yu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

"Özellikle bir yaptırımdan bahsetmiyoruz ama herkes ABD'nin yapacaklarının bitmediğini bilmeli." diyen Pompeo, Guaido'ya destek için daha fazla adım atılacağını vurguladı.

Bu arada Pompeo, konferansın ana oturumunda yaptığı konuşmada Venezuela yönetimini, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque gibi gruplarını desteklediği iddiasıyla hedef aldı.

Pompeo, konferansın gerçekleştirildiği General Santander Polis Okuluna silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) 17 Ocak 2019'da bombalı araçla saldırdığını ve 23 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Ortaya çıktığı her yerde terörizmle mücadele edilmesi gerektiğini söyleyen Pompeo, "Sadece bir yerlerde bomba patlatanları değil, Venezuela gibi ELN ve eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) silah bırakmayan unsurlarına kolaylık sağlayanları da kastediyorum." dedi.

Pompeo, bölgedeki bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak tanınan Lübnan Hizbullahının da Venezuela'da faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Arjantin, Paraguay ve Honduras'ın bu örgütü terör listesine aldığını hatırlatan Pompeo, bölgedeki diğer ülkelerin de bu yönde hareket etmesini beklediklerini dile getirdi.

Guaido ile görüşme
Konferansın sonunda Guaido ile görüşen Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Guaido'nun, "Venezuela'daki demokrasinin yeniden oluşturulması için gösterdiği çabaların bir ilham" olduğu ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD’nin Guaido’yu ve daha iyi bir gelecek isteyen Venezuela halkını desteklemekten gurur duyduğunu belirtti.

Terörizmle mücadelede Kıta'daki ülkeler arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen konferansta, ABD, Arjantin, Bahamalar, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kosta Rika, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia, Trinidad Tobago ve Uruguay dışişleri bakanları düzeyinde temsil edildi.

Birleşmiş Milletler Terörizmle Mücadele Komitesi ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Terörizmle Mücadele Komisyonu'ndan heyetlerin katıldığı konferansta, İspanya ve İsrail ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini tanımayan muhalifler de gözlemci olarak bulundu.

Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'nın ilki 2018'de Washington'da, ikincisi ise 2019'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenmişti.

AA

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