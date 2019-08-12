ABD göçmenlere devlet desteğini kesecek

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'li vergi mükelleflerini ve yardıma muhtaç olanlar için ayrılan sosyal güvenlik yardımlarını korumak amacıyla yeni bir düzenleme getirileceği belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre yardıma muhtaç göçmenlere hem devlet desteği kesilecek hem de oturum izni verilmeyecek.

Açıklamada, "Bu adım, ABD'ye gelmek isteyen göçmenlerin kendi ayakları üzerinde durmasını ve devletin sağladığı sosyal güvenlik desteğine dayanmamasını sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Gelir seviyesi düşük göçmenlerin artık ABD devletinden sağlık sigortası, gıda veya barınma yardımı gibi destekler almasının engelleneceği belirtilen açıklamada, ABD devletinden hala yardım alan oturum hakkı sahiplerinin vatandaşlık işlemlerinin yapılmayacağı ve ülkeden gönderilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Donald Trump'un göçmenlerin devlet desteğine bağlı olmalarını önlemek istediği vurgulanarak, "Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, ABD'ye gelmek isteyen herkesin bu kurala uyması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yasa kapsamındaki hukuki gereklilik uzun zamandır uygulanmadığından Amerikalı vergi mükelleflerine büyük yük biniyordu." denildi.

Ayrıca düzenlemenin, çarşamba günü imzalanacağı ve 60 gün içerisinde yürürlüğe gireceği aktarıldı.

GÖÇMENLİK KURUMLARINDAN TEPKİ



Öte yandan sivil toplum kuruluşları ve göçmen dernekleri, söz konusu düzenlemeye tepki gösterdi.

Dernekler, düzenlemenin, yardıma ihtiyacı olan göçmenlere büyük zorluklar yaşatacağı uyarısında bulundu.

Ulusal Göçmenlik Hukuk Merkezi yöneticisi Marielena Hincapiee, yazılı açıklamasında, "Bu düzenleme, özellikle hayati önem taşıyan sağlık hizmetleri ve gıda yardımı alan göçmenlerin üzerinde büyük etki yapacak. ABD, bunun getireceği zarardan yıllarca kurtulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)