  • Bist 100
    101213
  • Dolar
    5,7696
  • Euro
    6,3729
  • Altın
    278,2710
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti
İngiltere'den İran'ın Esed rejimine petrol satışına tepki İngiltere'den İran'ın Esed rejimine petrol satışına tepki
Türk Keneşi'nde zirve hazırlığı Türk Keneşi'nde zirve hazırlığı
Son dakika... BM'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrıda bulundu Son dakika... BM'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrıda bulundu
Haç kalıyor, başörtüsü yasaklanıyor! Avusturya'da eski başbakandan başörtüsü yasağı vaadi Haç kalıyor, başörtüsü yasaklanıyor! Avusturya'da eski başbakandan başörtüsü yasağı vaadi
Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi Bakan Dönmez ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi
Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini tekrarladı Netanyahu Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin ilhakı vaadini tekrarladı
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Bahçeli: İnsanlık düşmanlarına silah sevkiyatı yapan ABD samimiyetsizdir Bahçeli: İnsanlık düşmanlarına silah sevkiyatı yapan ABD samimiyetsizdir
Moldova-Türkiye İLK 11'LER Moldova-Türkiye İLK 11'LER
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak kolay değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak kolay değil
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı diledi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı diledi
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç'tan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncusu Hanifi Koç'tan Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
Pençe harekatında EYP'ler ortadan kaldırıldı Pençe harekatında EYP'ler ortadan kaldırıldı
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Süleyman Turan yarın son yolculuğuna uğurlanacak Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Süleyman Turan yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın kurucusu Jack Ma emekliye ayrıldı Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın kurucusu Jack Ma emekliye ayrıldı
Filipinler'in güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem Filipinler'in güneyinde 5,7 büyüklüğünde deprem
Yaralı yalı çapkını tedavi sonrası doğaya salındı Yaralı yalı çapkını tedavi sonrası doğaya salındı
Erzurum'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi Erzurum'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişi defnedildi
Antalya'daki operasyonda 450 litre sahte içki ele geçirildi Antalya'daki operasyonda 450 litre sahte içki ele geçirildi
ABD füze denemesine Rusya'nın "yanıtı" ileri aşamada ABD füze denemesine Rusya'nın "yanıtı" ileri aşamada
Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı Diyarbakır'daki oturma eylemine bir anne daha katıldı
Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu üyesi oldu Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği İcra Kurulu üyesi oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Eylül 2019 Salı 18:09:37 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 18:28:49

ABD füze denemesine Rusya'nın "yanıtı" ileri aşamada

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin orta menzilli füze denemelerine, Rusya tarafından "askeri-teknik açıdan benzer yanıtın" verilmesiyle ilgili hazırlıkların ileri aşamaya geldiğini duyurdu.

Gruşko, Rusya ve ABD arasında sona eren Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ardından 18 Ağustos'ta ABD'nin yürüttüğü orta menzilli füze denemelerine yönelik başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

ABD'ye verilecek yanıta ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Gruşko, "Çalışmalarda ileri bir safhadayız. En önemlisi, Rusya'nın füze testlerine ve farklı coğrafi bölgelere füze konuşlandırılmasına yönelik gerekli yanıtı verecek askeri-teknik kapasitesi bulunmaktadır. Rusya, herhangi bir füze testine askeri-teknik yanıtı verecek ve güvenliğini koruyacaktır." diye konuştu. 

Füze konuşlandırılmasına yönelik süreçleri NATO yetkilileriyle görüştüklerini belirten Gruşko, "Eğer ABD'nin orta menzilli silahları, Avrupa dahil belirli coğrafyalara konuşlandırılmazsa, Rusya da böyle bir adım atmayacaktır." ifadelerini kullandı. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ay yaptığı açıklamada, tesir menzili 500 kilometreyi aşan yeni bir orta ölçekli seyir füzesini denediklerini bildirmişti.

Denenen seyir füzesinin, ABD'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de ile imzaladığı ve yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasak olduğu ortaya çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, denemenin ardından yaptığı açıklamada, "Söz konusu deneme, ABD’nin INF tarafından daha önce yasaklanan füzeleri geliştirdiğinin kanıtıdır." demişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ