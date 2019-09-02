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02 Eylül 2019 Pazartesi 14:32:21 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:34:08

ABD Donanması ilk defa ASEAN ile tatbikat yapacak

ABD Donanması, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri ile ilk defa ortak tatbikata başladı.

Tatbikata sekiz savaş gemisi, dört donanma uçağı ve binden fazla asker katılacak.

Bugün başlayan tatbikat, Güney Çin Denizi'nde Çin ile ABD arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Çin ordusuna ait gemiler, Vietnam tarafından hak iddia edilen sularda bulunmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı geçen hafta Çin'in "Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası kuralları ihlal ettiğini" söylemişti.

Tayland'dan başlayıp Singapur'da sonlanacak tatbikat beş gün sürecek.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre tatbikata katılan gemiler uluslararası sularda Güney Çin Denizi'ne de girmeyi planlıyor.

Tatbikatta gemilere baskın ve arama yapma pratikleri yapılacak.

Konuyla ilgili Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesine yazan ve Asya Pasifik bölgesindeki denizcilik sorunları, savunma ve stratejik çalışmalar alanlarında araştırma yapan Collin Koh, Çin'in ABD liderliğindeki uluslar tarafından çevrelenmekte olduğu endişesine kapılmaması için tatbikatın boyutunun sınırlı tutulduğunu belirtti.

MALEZYA LİDERİ MUHAMMED: PARA İSRAFI VE PROVOKATİF

Kamboçya'yı ziyareti sırasında konuyla ilgili bir açıklama yapan Malezya lideri Mahathir Muhammed ise Çin'in bu tür tatbikatlar tarafından tehdit edildiğini hissetmesinin normal olduğunu söyledi.

Muhammed, Malezya ordusunun da katılacağı tatbikat için "provokatif ve para israfı" dedi ve ekledi:

"Çin, New York açıklarında donanma tatbikatı yapacak olsa New Yorklular da kendilerini huzurlu hissetmezlerdi diye düşünüyorum."

ASEAN 2018'de de Çin'le ortak donanma tatbikatı yapmıştı.

10 üye ülkesi bulunan ASEAN, Güneydoğu Asya bölgesinde ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel işbirliğini artırmak amacıyla kurulmuştu.

Arakanlı Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle tepki çeken ve ABD'nin yaptırım uyguladığı Myanmar da ASEAN'a üye.

MYANMAR'IN KATILIMI ELEŞTİRİLİYOR

Myanmar'ın bu vesileyle bu ortak tatbikata katılacak olması Arakanlı Müslüman insan hakları savunucuları ve sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.

ABD'nin Myanmar'a uyguladığı yaptırımlar ise ordu yöneticilerine dair bireysel yaptırımlar olduğu için Myanmar donanmasının tatbikata katılımını etkilemiyor.

ASEAN'a üye ülkeler şöyle: Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Bruney, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya.

(BBC Türkçe)

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