ABD dolarına büyük darbe! Yaptırımlar aşıldı...

Sputnik'e konuşan Rus askeri-teknik işbirliği sektöründen bir kaynak, "Önceki yıllarda dolar üzerinden yapılan ödemelerin tahsilatında sorun yaşıyorduk. Artık bir ödeme sistemi kuruldu, dolardan uzaklaşıp, euro da dahil olmak üzere ulusal para birimlerine geçiş yapıyoruz. Böylece sorun ortadan kalkıyor" dedi.

Gayriresmi verilere göre, 2018 yılı sonu itibarıyla Rus silah ithal eden ülkeler, yaklaşık 3 milyar dolar borçlandı.

ABD'de yürürlükte bulunan ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası, Rus silah şirketlerine ve Rus silahı alan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Ağustos ayında yaptırımlara ilişkin değerlendirmesinde Türkiye örneğini veren Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma sistemlerinin tedarikini de öngören Rus-Türk askeri işbirliğinin, Amerikan yaptırımlarının Washington'un istediği sonuçları vermediğini gözler önüne serdiğini söylemişti.

"ABD İÇİN SÜRPRİZ OLACAK" DEMİŞTİ

Yaptırımlar nedeniyle silah ihracatı alanında birtakım sorunlar olduğunu ancak ulusal paralarla alışveriş yapma, dolardan uzaklaşma gibi çözüm yolları bulunduğunu söyleyen Şugayev, "Bugün Rusya ve partnerleri, dolar kullanarak riske girmiyor. Bu, ABD için mutlaka bir sürpriz olacak. Farklı ödeme yöntemleri de mevcut" demişti.

Ayrıca Şugayev, Rusya'nın Türkiye'yle hangi para birimi üzerinden alışverişi yaptığı sorusuna net bir yanıt vermeden, "Ankara'yla ödemeler konusunda her şey yolunda" ifadesini kullanmıştı.