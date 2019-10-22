ABD Dışişleri'nden Trump'ın söylemine ters 'Barış Pınarı Herekatı' metni
ABD Dışişleri Bakanlığının dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Herekatı'nın bölgedeki DEAŞ'a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi. Gönderilen metinlerin Başkan Donald Trump yönetimi ile çelişmesi dikkat çekti
Bununla birlikte, Bakanlıktaki kıdemli diplomatların Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürülürken, söz konusu konuşma metinlerinde, "Türkiye'nin askeri harekatı DEAŞ ile mücadeleyi, sivillerin hayatını ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildiği belirtildi.
Öte yandan, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de düzenlediği harekat sırasında insan hakları ihlali işlediği savunulurken, Türkiye'nin bu ihlalleri soruşturması gerektiği ifade edildi.
Ayrıca, bölgeden askerlerle beraber insani yardım çalışanlarının da çekildiği kaydedilen metinde, ABD'nin bölgeye göndermeyi planladığı 50 milyon dolarlık yardımın ihtiyaç olan yerlere ulaştırılmasının zorlaştığı ileri sürüldü.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CNBC’den algı operasyonu: Pompeo’nun sözlerini 'Türkiye’ye askeri harekat’ diye servis ettiler
- Macron, Putin'le yaptığı görüşmede 120 saatlik sürenin uzatılmasını istedi
- "AB'den ayrılma" yasa tasarısı Avam Kamarasına sunuldu
- Çocuk katili Netanyahu, koalisyon hükümetini kuramadı
- Almanya çark etti! Suriye için 'uluslararası güvenli bölge' önerisinde bulunmuşlar