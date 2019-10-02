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02 Ekim 2019 Çarşamba 23:46:20 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:47:31

ABD Dışişlerinden Esed katliamlarına Holokost benzetmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, Esed rejiminin 21. yüzyılda yeniden soykırım yaptığını söyledi.

Rayburn, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mick Mulroy ile Dış İlişkiler Konseyi'nde konuştu.

Suriye'deki krizin nedeninin siyasi olduğunu belirten Rayburn, çözümünün de siyasi olması gerektiğine vurgu yaptı.

Rayburn, "Rejim, Rusya ve İran destekli güçlerin yardımı ile Suriye'nin her karışını tekrar ele geçirmeye kalkışabilir ancak bu krizin sonu olmayacaktır." dedi.

Rejimin kimyasal silah kullanması hakkında da Rayburn, "Bu, Esed rejiminin kimyasal silah kullanma konusunda yeterince caydırılmadığını gösteriyor." yorumunu yaptı.

Rayburn caydırıcılık olmadığından Esed'in kimyasal silah stokunu tekrar doldurma riskinin bulunduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Esed rejimi üzerinde etkili olduğunu ve Moskova isterse rejimin katliamlarını durdurabileceğine dikkat çeken Rayburn, "Suriye'deki Esed rejimi 21'inci yüzyılda tekrar Holokost yapıyor." diye konuştu.

AA

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