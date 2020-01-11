ABD Dışişleri: Rusya’yı düşman değil rakip olarak görüyoruz

Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR’ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ABD'nin Rusya'yı düşman veya tehdit olarak görüp görmediği sorusunu şöyle yanıt verdi:

“Rusya’nın bir rakip, oldukça sert, bazen yaratıcı ancak bir rakip olduğunu söylemek isterim. Başkan Trump defalarca Rusya ile iyi ilişkilerden yana olduğumuzu ve diyalog kapılarını açık tuttuğumuzu açıkça belirtti.”

Hale, ABD ve Rusya’nın Ukrayna, Suriye, Kuzey Kore, silahların kontrolü, Orta Doğu ve ikili ilişkiler gibi konularda iletişim kanallarını sürekli açık tuttuğunu kaydetti.

Hale, TürkAkım’la ilgili olarak da Rusya’nın Avrupa’daki siyasi etkisini güçlendirdiği için ABD’nin bu projeye karşı olduğunu belirtti.

AA