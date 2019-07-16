ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gecikmeli '15 Temmuz' mesajı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin bir gün sonra açıklama yayımladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorusu üzerine, Türkiye'deki darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin gecikmeli bir yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD, 2016'da Türkiye'de yapılan darbe girişiminde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin dost ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerini sunuyor." ifadelerine yer verildi.
15 Temmuz darbe girişiminin demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirildiği açıklamada şu değerlendirme yapıldı:
"Bu başarısız darbe girişimi, demokrasinin korunması ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak için gösterilen azim ve güvenceye dair kesin bir hatırlatma idi. ABD olarak, Türk halkına ve demokratik kurumlarına olan kararlı desteğimizi teyit ediyoruz."
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fas'ta Fransızca eğitim öngören tartışmalı yasa tasarısına onay
- Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi
- Trump'ın 'ülkenize dönün' dediği isim, eşi Melania'dan önce ABD vatandaşı olmuş
- Fas, Libya'da ölen 11 vatandaşının naaşını teslim aldığını duyurdu
- İtalya'da göçmen tarla işçilerine ırkçı saldırı