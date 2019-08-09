09 Ağustos 2019 Cuma 20:31:11 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:08:51
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İlerleme sağlanması memnuniyet verici
ABD Dışişleri Bakanı Mike, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici. Güvenli bölge kurulması barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya mesajında "ABD ve Türkiye arasındaki müzakerelerin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ortak güvenlik endişelerimizin giderilmesi için, sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması kurulması yönünde önemli bir ilerleme sağlaması memnuniyet verici" diye yazdı.
ABD'li bakan "Güvenli bölge kurulması, bölgede barış ve güvenliğin tesisi için büyük bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.
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