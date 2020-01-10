ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'da düşen uçak soruşturmasına destek teklifi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda yaptıkları görüşmede İran'da düşen uçak soruşturmasına destek teklifinde bulundu
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'da düşen yolcu uçağı hakkında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Pompeo soruşturmaya destek talebinde bulundu.
TRUMP: "İRAN DÜŞÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen yolcu uçağı ile ilgili "Tahran'da düşen Ukrayna uçağını İran yanlışlıkla düşürmüş olabilir. Çok kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var" ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü.
Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.
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