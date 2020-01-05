05 Ocak 2020 Pazar 16:43:11 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 16:46:14
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Hiç şüphem yok ki İran liderliği, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar" açıklamasında bulundu
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABC kanalında bir programa konuk oldu.
Pompeo verdiği röportajda, "Süleymani ile ilgili istihbarat değerlendirmesi çok netti. Çok açık ki artık dünya daha güvenli bir yer" açıklamasında bulundu.
"MESAJI ALDILAR"
Pompeo ayrıca "Hiç şüphem yok ki İran liderliği, Trump'ın bakışını anlıyor ve mesajı aldılar" dedi.
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