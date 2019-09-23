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23 Eylül 2019 Pazartesi 10:40:26 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:42:13

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD İran’la savaşmaktan kaçınıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İran'la savaşmaktan kaçındığını ancak caydırıcı önlemler almak amacıyla bölgeye ek birlikler konuşlandırıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’la savaşmaktan kaçınmayı hedeflediği ve Körfez bölgesinde konuşlandırılması istenen ek birliklerin “caydırıcılık ve savunma” amaçlı olduğunu söyledi. Pompeo, bu tür caydırıcılık önlemlerinin başarısız olması ve bunun da İran tarafından kötüye kullanılması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın harekete geçeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Washington ile Tahran arasındaki gerginlik, ABD’nin geçtiğimiz hafta Suudi devlet petrol şirketi Aramco tesislerine yapılan saldırıdan İran’ı sorumlu tutmasıyla daha da arttı.

Pentagon, saldırının ardından Suudi Arabistan’ın hava ve füze savunmasını desteklemek için ülkeye ek birlikler gönderdiğini açıklamıştı.

(İHA)

 

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