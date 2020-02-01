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01 Şubat 2020 Cumartesi 19:11:50 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 19:12:59

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD Belarus'a petrol satmaya hazır

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin Belarus'a istemesi halinde rekabetçi fiyatlarla petrol satmaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belarus'un başkenti Minsk'e yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde önce Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ardından Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey görüştü. İki bakan, görüşmeleri sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile Belarus arasındaki ekonomik ilişkileri Lukaşenko ile detaylı bir şekilde ele aldıklarını dile getiren Pompeo, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Belarus'un hiçbir devletin parçası olmayacağını söylediğini aktardı.

Pompeo, ABD'nin Belarus'un egemen devlet oluşturmasına yardım etmek istediğini söyleyerek, "Üreticilerimiz, Belarus'a gereken petrolü yüzde 100 oranında rekabetçi fiyatlarla satmaya hazır. Biz dünyadaki en büyük enerji üreticisiyiz. Tek ihtiyacınız bize başvurmak." ifadelerini kullandı.

ABD ve Belarus'un birbirlerine uyguladıkları yaptırımları kaldırmaya yaklaştığını vurgulayan Pompeo, "Hangi yaptırımları kaldıracağımızı inceleyeceğiz. Şimdilik yaptırımları kaldırma noktasına gelmedik. Ancak bugünkü yaşananlar bizi hedefe daha da yakınlaştırıyor. Belarus'ta insan hakları konusunda önemli ilerlemeler sağlandı. Bu konuda ilerleme, yaptırımları kaldırmanın tek yolu." diye konuştu.

Pompeo, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin de önemli ölçüde iyileştiğine işaret ederek, son zamanlarda Belarus tarafının ABD büyükelçiliğindeki diplomatların sayısıyla ilgili kısıtlamaları kaldırdığını ve şimdi de her iki ülkenin büyükelçilerini atamak istediğini hatırlattı.

ABD'nin Ukrayna krizinin çözülmesi için yardımcı olacağına dikkati çeken Pompeo, "Bütün Avrupa ve dünya, bu krizin çözümüne katılmalıdır. Ama nihayetinde Rusya ve Ukrayna, bu krizi kendisi çözmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

26 YIL SONRA İLK ZİYARET

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey de ABD'den Dışişleri Bakanı seviyesinde en son ziyaretin 26 yıl önce yapıldığının altını çizdi.

Pompeo'nun ziyaretinin, Belarus-ABD etkileşiminin yoğunlaştığının açık bir kanıtı olduğunu vurgulayan Makey, ikili ilişkilerin aşamalı şekilde normalleştirilmesi sürecinin ivme kazanacağını dile getirdi.

Makey Dışişleri Bakanı Makey, Lukaşenko ile Pompeo görüşmesinin güven atmosferi ve karşılıklı anlayış içerisinde geçtiğini vurgulayarak, "İkili ilişkilerin gelişmesi konusunda siyasi irade vurgulandı. Bu, 12 yıllık bir aradan sonra büyükelçilerin iki ülkenin başkentlerine dönüşüne yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki krizin en kısa zamanda sona ermesi için her şeyi yapmaya hazır olduklarına dikkati çeken Makey, Belarus'u her türlü görüşme ve müzakere platformu olarak sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Makey, Ukrayna krizinin çözümünde, ABD'nin de yer almasını desteklediklerini belirterek, "Belarus, Ukrayna'daki krizin çözülmesi için ABD'nin de dahil olduğu her türlü formatı destekliyor." dedi.

AA

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