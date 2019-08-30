ABD’den Hürmüz’de operasyon

ABD Donanması’nın öncülüğündeki operasyona İngiltere, Avustralya ve Bahreyn destek veriyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, operasyonla “başka kötü ve kışkırtıcı tavırların olmaması yönünde gözdağı verileceğini” belirterek misyona başka ülkelerin de destek vermesinin muhtemel olduğunu belirtti. Almanya ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, bölgede ticari gemilere eşlik edilmesini öngören misyona katılmayı reddetmişti.