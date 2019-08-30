30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:41:02
ABD’den Hürmüz’de operasyon
ABD’yle İran arasında gerginlik devam ederken Washington, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliği için askeri operasyona başladı.
ABD Donanması’nın öncülüğündeki operasyona İngiltere, Avustralya ve Bahreyn destek veriyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, operasyonla “başka kötü ve kışkırtıcı tavırların olmaması yönünde gözdağı verileceğini” belirterek misyona başka ülkelerin de destek vermesinin muhtemel olduğunu belirtti. Almanya ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, bölgede ticari gemilere eşlik edilmesini öngören misyona katılmayı reddetmişti.
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