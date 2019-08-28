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28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:02:34 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 01:32:38

ABD’den 4 milyar dolarlık askeri satışa onay

ABD Dışişleri Bakanlığın Japonya, Macaristan, Danimarka, Litvanya ve Güney Kore’ye toplam değeri 4 milyar doları aşan dış askeri satışa onay verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Japonya, Danimarka, Litvanya, Macaristan ve Güney Kore’ye toplam değeri 4 milyar doları aşan dış askeri satışa onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansının yaptığı açıklamalara göre bakanlık, Japonya’ya 3 milyar 295 milyon dolar değerinde 73 Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA tipi füzenin satışına onay verdi. Söz konusu satışa SM-3 sistemlerinin destek elemanları ile MK-29 fırlatıcıların da dahil olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ABD Dışişleri tarafından, Macaristan’a 500 milyon dolar değerinde 180 AIM-120C tipi gelişmiş havadan havaya orta menzilli füzenin (AMRAAM) satışına onay verildi.

Macaristan’ın bu alımı silahlı kuvvetlerini modernize etmenin yanı sıra bölgesel tehditleri caydırma ve ABD ile ortak çalışabilirlik kabiliyetini geliştirme amacıyla gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

Bunların yanı sıra, bakanlık tarafından, Güney Kore’ye 72 milyon dolar değerinde 31 MK-54 tipi hafif torpido, Danimarka’ya 200 milyon dolar değerinde 9 düşük frekanslı sonar sistemi ile 600 sonar şamandırası satışı da onaylandı.

Dışişleri Bakanlığının, ayrıca Litvanya’ya 170 milyon dolar değerinde 500 hafif taktiksel askeri araç satışını onayladığı kaydedildi.

Söz konusu işlemlerle birlikte ABD'nin bir günde onay verdiği silah satışının toplam değeri 4 milyar 37 milyon doları buldu.

ABD’de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre’nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.

AA

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