  • Bist 100
    100.463
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı iş başvuru formu 2019 PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı iş başvuru formu 2019
Filipinler'de 3 yolcu teknesi alabora oldu! Dehşet görüntüler... Filipinler'de 3 yolcu teknesi alabora oldu! Dehşet görüntüler...
Ağustos kira artış oranı 2019 belli oldu mu? Kira artışı nasıl yapılır, kira artışı hesaplama sayfası Ağustos kira artış oranı 2019 belli oldu mu? Kira artışı nasıl yapılır, kira artışı hesaplama sayfası
İran'a ait savaş uçağı düştü İran'a ait savaş uçağı düştü
Filipinler'de 3 yolcu teknesi alabora oldu 26 ölü, 4 kayıp Filipinler'de 3 yolcu teknesi alabora oldu 26 ölü, 4 kayıp
"Klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık "Klima bakımı" bahanesiyle dolandırıcılık
YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı
ABD’deki AVM saldırısının arkasındaki gerçek ortaya çıktı: Yeni Zelanda'daki camii saldırısından ilham aldım ABD’deki AVM saldırısının arkasındaki gerçek ortaya çıktı: Yeni Zelanda'daki camii saldırısından ilham aldım
Macaristan azalan nüfusunu artırabilmek için kesenin ağzını açtı Macaristan azalan nüfusunu artırabilmek için kesenin ağzını açtı
Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır
Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır
Çaykur Rizespor'dan sponsorluk ve reklam desteği açıklaması Çaykur Rizespor'dan sponsorluk ve reklam desteği açıklaması
UEFA Süper Kupa İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor UEFA Süper Kupa İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor
Asıl nükleer silah krizi 2021'de başlayacak Asıl nükleer silah krizi 2021'de başlayacak
İçişleri Bakanlığı’ndan motosiklet denetimi: 2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edildi İçişleri Bakanlığı’ndan motosiklet denetimi: 2 bin 411 araç ve motosiklet trafikten men edildi
ABD'de ikinci silahlı saldırı ABD'de ikinci silahlı saldırı
Araç sahiplerine 'LPG tankı' uyarısı: İmalat tarihini mutlaka öğrenin Araç sahiplerine 'LPG tankı' uyarısı: İmalat tarihini mutlaka öğrenin
Yargıtay kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı Yargıtay kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı
Avrupa kupalarında muhtemel rakiplerimiz belli oluyor Avrupa kupalarında muhtemel rakiplerimiz belli oluyor
Son Dakika: İran bir yabancı gemiye daha el koydu Son Dakika: İran bir yabancı gemiye daha el koydu
Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Emekli memur maaşları ne zaman yatacak?
Eskişehir'deki kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktı Eskişehir'deki kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktı
ABD'de ikinci silahlı saldırı: 9 ölü, 16 yaralı ABD'de ikinci silahlı saldırı: 9 ölü, 16 yaralı
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçının saati değişti Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Cumhuriyet Kupası maçının saati değişti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ağustos 2019 Pazar 13:03:52 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:29:56

ABD’deki AVM saldırısının arkasındaki gerçek ortaya çıktı: Yeni Zelanda'daki camii saldırısından ilham aldım

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan El Paso’daki Walmart alışveriş merkezinde gerçekleştirilen terör saldırısından 19 dakika önce yayımlandığı tespit edilen bir manifesto ortaya çıktı. Dokümanı internete yükleyen kişinin yorum olarak Daha fazla bekleyemezdim, bugün muhtemelen öleceğim. ifadelerini yazdığı öğrenildi. Rahatsız Edici Gerçek başlıklı manifestonun, doğrudan 2019 yılının başlarında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılardan ilham alındığını ifade ederek başladığı belirtildi.

TürkMedya Digital Haber Merkezi

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan El Paso’daki Walmart alışveriş merkezinde gerçekleştirilen terör saldırısından 19 dakika önce yayımlandığı tespit edilen bir manifesto ortaya çıktı. Bu manifestonun, 21 yaşındaki saldırgan Patrick Crusius tarafından kaleme alınıp alınmadığı henüz belirlenemedi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, göçmen karşıtlığının ön plana çıktığı beyaz üstünlükçü manifestoya, “Rahatsız Edici Gerçek” başlığı atıldı. Yaklaşık 2 bin 300 kelimelik makalede, etnik azınlıkların ülkenin çeşitlik bölgelerinde tecrit edilmesine ilişkin detaylı bir plana yer verildi.

“DAHA FAZLA BEKLEYEMEZDİM”

Dokümanı internete yükleyen kişinin yorum olarak “Daha fazla bekleyemezdim, bugün muhtemelen öleceğim.” ifadelerini yazdığı öğrenildi.

DOĞRUDAN YENİ ZELANDA SALDIRISINDAN İLHAM ALDI

Rahatsız Edici Gerçek başlıklı manifestonun, doğrudan “2019 yılının başlarında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılardan” ilham alındığını ifade ederek başladığı belirtildi.

Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen ve 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının faili Brenton Tarrant’ın kaleme aldığı manifestodaki “Büyük Yer Değiştirme” teorisine atıfta bulunan bu yeni manifestoda, bu saldırının “Teksas’ın İspanyol işgaline cevap niteliğinde” olduğunun altı çizildi.

“SİNİRİM GEÇMEDEN YAPMALIYIM”

Amerika’nın içten çürüdüğünü öne süren manifestoda, “Saldırıyı planlamak için fazla zaman harcamadım, bunu sinirim geçmeden yapmak zorundayım. Yeterince hazırlanılmamış bir saldırı ve çalakalem bir manifestonun, manifestosuz bir saldırıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum.” satırlarına yer verildi.

Kendisinin ırkçı olmadığını ifade eden manifesto yazarı, bu düşüncelerinin Trump’ın başkanlık kampanyasından daha önce oluştuğunu anlattı.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Teksas eyaletindeki El Paso kentinin en büyük alışveriş merkezlerinden Cielo Vista AVM’deki Walmart mağazasında gerçekleşen silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi ise yaralandı.

İlk atış yapıldıktan altı dakika sonra olay yerine ulaşan güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda saldırgan silahını bırakarak teslim oldu. Yetkililer, 21 yaşındaki saldırganın hemen teslim olmasından dolayı kendisine ateş açılmadığını bildirdi.

Savcıların saldırgana cinayet suçlaması yönelteceği, fakat FBI tarafından göçmen karşıtı manifestoda yapılan araştırmanın sonucunun beklendiği ve bu doğrultuda “nefret suçu” veya “terör suçlaması” da yapabileceği aktarıldı.

ABC News’te yer alan bilgiye göre, terör saldırısının failinin soruşturmayı yürüten yetkililere, “mümkün olduğunca fazla Meksikalı öldürmek istediğini” söylediği öne sürüldü.

'Yeni Zelanda'daki camii saldırısından ilham aldım'
Filipinler'de 3 yolcu teknesi alabora oldu 26 ölü, 4 kayıp
Umutları tükenen teröristler ölmeyi bekliyor
Binali Yıldırım rafting yaptı
ABD'de ikinci silahlı saldırı: 9 ölü, 16 yaralı
Aşırı hız yapan sürücüden pes dedirten savunma
Trump Pompeo'yu S-400 ile vuracak
Adana'da 4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken yakalandı
Hazırlık maçı sonrası Falcao'dan G.Saray açıklaması
Bu haber terör örgütü PKK/PYD'yi büyük paniğe sokacak!
ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var...
Malezya Başbakanından gençlere Türkiye'de çalışma tavsiyesi
Timsah gözyaşları! Emekçilerle alay etti
Adebayor an meselesi! Haftaya resmi imzayı atacak
Bas gaza şarz olsun! Elektriği tekerlekler üretecek
52 milyar lira güvenli limanda
Yıldızlar ulaşılmaz olmalı! Diva'dan meslektaşlarına taş
Emekliye 380 lira ek ödeme
CHP'den halka dev hizmet! Yine heykel diktiler
Hong Kong'da göstericiler Çin bayrağını indirdi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ