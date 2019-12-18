ABD’de kritik gün: Trump’ın geleceği ne olacak?

ABD, tarihi günlerinden birine hazırlanıyor. Ülke tarihinde 3’üncü kez görevdeki bir başkanın suçlanmasına dair oylama Temsilciler Meclisi’nde yapılacak. Oylama öncesi iki partiden vekiller eşit sürelerle 6 saat boyunca konuşmalar yapacak. Ardından ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın gücünü kötüye kullanmak ve Kongrenin işleyişini engellemek ile suçlanıp suçlanmayacağını oylayacak.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Akşam Washington temsilcisi Yavuz Atalay, ABD’deki demokratların Trump’a başkanlık yaptırmamayı istediklerini belirtti. Atalay, “Trump’ın suç işlediğini düşünüyorlar. Hesaplaşma gibi tarihe not düşmek istiyorlar.” dedi.

“ABD HALKI TRUMP’IN SUÇ İŞLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

ABD halkının çoğunluğunun Trump’ın suç işlediğini düşündüğünü belirten Yavuz Atalay, “Trump kabul etmese de ABD halkını yüzde 50 ila 53’ü suç işlediğini düşünüyor. Bugün kongrede oylama yapılacak. Eğer çoğunluk azledilmeyi oylarsa, Trump azledilmeye ‘hak kazanacak’, konu sonrasında senatoya gidecek ve senato bu hakkın verilip verilmemesini tartışacak.”

“BEYAZ SARAY’DA GERGİNLİK HAKİM”

Trump’ın senatoda kendisini güçlü gördüğünü sözlerine ekleyen Atalay, şöyle konuştu:

“Trump senatoyu garanti görse de bazı cumhuriyetler tarafından pek tutulmuyor, bunu unutmamak lazım. Özellikle Cumhuriyetçi kadın senatörler Beyaz Saray’da endişe içerisinde, öte yandan ‘bu sürecin seçimde bize katkısı olur mu’ diye düşünüyorlar.”