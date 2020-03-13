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13 Mart 2020 Cuma 17:12:08 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:14:55

ABD’de koronavirüs skandalı! 3500 dolar istiyorlar

Çin'den dünyaya yayılan coronavirüsün (Covid-19) etki alanı her geçen gün artarken, Gazeteci Cüneyt Özdemir ABD’de yaşanan skandalı anlattı.

Dünya coronavirüs (Covid-19) ile sarsılırken tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Bazı ülkeler aşı ve ilacı bulduklarını ancak şu anda test aşamasında olduklarını iddia etse de, henüz somut olarak ortaya konmuş bir ilaç ve tedavi yöntemi bulunmuyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalında yaptığı yayında yıllardır herkesçe bilinen ABD'deki sağlık sisteminin bozukluğuna dikkat çekerek, ABD’de yaşanan koronavirüs skandalını takipçileriyle paylaştı. Özdemir, “Koronavirüsüne bir test yapılıyor. Bu testi de ABD’de parasını olana yapıyorlar. Testin fiyatı ise 3 bin 500 dolar. Bunu ise sağlık sigortası karşılıyor. Ancak ABD’de 27 milyon insanda sağlık sigortası bulunmuyor. Bunlara ne olacak sorusunun cevabı yok. Bunu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence soruluyor. Sorulan soruya cevap vermeyen Pence hemen oradan uzaklaşmış”  ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE DEVLET KARŞILIYOR

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi tüm dünyadan büyük övgü aldı. Dünya Sağlık Örgütü, salgını pandemi ilan etmeden önce gerekli önlemleri aldı ve yerli test kitini dahi geliştirdi. Bugün Türkiye’de koronavirüs tanı ve tedavisi ile ilgili tüm süreci belirlenen devlet hastaneleri yürütüyor ve tüm sağlık giderleri SGK tarafından karşılanıyor, vatandaştan hiçbir ücret alınmıyor.

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