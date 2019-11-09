ABD’de darbe itirafı

Fox News, ABD’de Zelenskiy görüşmesine ilişkin yazdığı ihbar mektubuyla Trump’a yönelik azil soruşturmasının fitilini ateşleyen ve kimliği gizli tutulan muhbiri savunan avukat Zaid’in, 2017’deki Twitter mesajlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Zaid’in, 2017’nin ocak ayında, Trump’ın, Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates’i görevden almasının hemen ardından attığı tweette, “Darbe başladı. Birçok adımdan ilki bu oldu. Başkaldırı ve Trump’ın azli bunu izleyecek.” ifadelerine yer vermesi dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna üzerinden başaltılan azil tartışmalarını darbe girişimi şeklinde yorumlamış ve “Darbeyi durdurun (#StoptheCoup)” etiketini Twitter hesabından paylaşmıştı. Etiket yüzbinlerce kez alıntılandı.

2017’DE SERİ PAYLAŞIM

Mayıs 2017’de, “Johnson (1868), Nixon (1973), Clinton (1998) azil soruşturmaları. Bir sonraki Trump (2017) olacak.” mesajını içeren bir tweet atan Zaid, aynı yılın haziran ayında da yine aynı platformda, “Bundan 45 yıl sonra Trump’ın azline ilişkin hikayeleri hatırlayacağız. Ben o zaman yaşlanmış olacağım ama beklemeye değer.” mesajını paylaştı. Trump’a yönelik azil soruşturması sürerken Zaid’in en çarpıcı tweetlerinden birisi ise 6 Kasım’da attığı tweet oldu. Zaid söz konusu tweetinde, “Ondan (Trump’tan) kurtulacağız. Bu ülke Trump ve destekçilerine rağmen hayatta kalabilecek kadar güçlü.” ifadesini kullandı.

CNN’İN ROLÜNÜ DE YAZDI

Zaid, Temmuz 2017’de ise liberal sol kesime hitap eden ve şu anki azil soruşturmasında da Trump karşıtı haberlere imza atan CNN’in rolünün sinyallerini de paylaştığı, “CNN, Trump’ın başkan olarak tam süresini bitirmemesinde kilit rolü oynayacak.” mesajıyla vermiş oldu. Zaid’in söz konusu tweeti ise Cumhuriyetçi kesim tarafından, Trump’ın bu soruşturmayı “cadı avı” olarak nitelemesini haklı çıkardığı yönünde yorumlandı. Ayrıca, Fox News de bu tweetlerin aslında muhbirin nasıl “partizan” güdülerle, ihbar mektubunu yazdığının bir göstergesi olduğunu belirtti.